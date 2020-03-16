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【新冠肺炎】鍾南山：認為新冠肺炎或成季節性疫病為時過早 目前證據不足

社會熱點 13:02 2020/03/16

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內地新冠肺炎疫情形勢漸緩，但有觀點指新冠肺炎可能像流感一樣，每年冬春季就出現。中科院院士鍾南山則表示，目前將新冠肺炎說成是常態、與流感般會季節性出現的疫病仍為時過早，目前證據不足，變成流行病的可能性不大。

強調新冠肺炎與流感 傳染性和病死率不同

據內地《南方都市報》，鍾南山表示，本世紀已出現3次冠狀病毒引發肺炎的突發公共衛生事件，即2003年的SARS（沙士），2013年的MERS（中東呼吸綜合征），和新冠肺炎。對於新冠肺炎會否變成一個類似流感的季節性流行病，目前認為可能性還不大。

他指出，新冠跟流感有許多不同，其一就是傳染性比流感更強，從傳播指數來看，流感的傳播指數是接近1.5，SARS是2-2.5，新冠肺炎接近3，新冠肺炎的傳播率更高。而相較於其他兩種冠狀病毒引發的疾病，新冠肺炎的病死率要低許多。SARS的病死率接近10%，MERS接近30%，新冠肺炎如果積極防控，觀察到數據在1%左右。

【全球大流行】抗疫專家組長：疫情今夏結束基本已不可能

【新冠肺炎】新增確診降至個位數　專家把脈疫情何時「清零」結束？

此外，目前監測到的資料證據還不夠，不足以產生新冠肺炎會變成季節性疾病的判斷。現在仍不清楚新冠肺炎為何會出現、會否與氣候的變化和各種外界的生態條件變化有關。

【全球大流行】新冠肺炎疫情反覆不宜急進  防疫三大挑戰令人憂慮

【COVID-19】湖北外新增病例7連降 疫情是否逆轉還看3大關鍵

另據早前報道，世界衛生組織總干事譚德塞說，新冠肺炎與季節性流感存在重要區別，流感不可控，但新冠肺炎疫情可以得到控制。

责任编辑：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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