【中國經濟】首兩月全國房地產開發投資年跌16.3% 分析稱後續或有反彈

國家統計局發布2020年1-2月份全國房地產開發投資和銷售情況，受疫情帶來的衝擊，房地產開發投資等指標斷崖式下調。1-2月份，全國房地產開發投資10115億元（人民幣，下同），同比下降16.3%。其中住宅投資7318億元，下降16.0%，前兩月全國商品房銷售面積同比降四成。分析稱，後續開發投資有反彈和轉正的機會。

具體而言，1-2月份，東部地區房地產開發投資6308億元，同比下降12.5%；中部地區投資1731億元，下降25.9%；西部地區投資1953億元，下降18.6%；東北地區投資123億元，下降16.1%。

▲ ，受疫情帶來的衝擊，房地產開發投資等指標斷崖式下調

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從房企施工及新開工情況來看，國家統計局數據顯示，1-2月份，房地產開發企業房屋施工面積694241萬平方米，同比增長2.9%，其中住宅施工面積487654萬平方米，增長4.6%。房屋新開工面積10370萬平方米，下降44.9%，其中住宅新開工面積7559萬平方米，下降44.4%。房屋竣工面積9636萬平方米，下降22.9%，其中住宅竣工面積6761萬平方米，下降24.3%。

「房地產目前依舊是高度線下的行業，疫情下售樓處關停、線下帶看受阻導致市場陷入停滯狀態。疫情帶來的外部衝擊使得房地產開發投資等指標的降幅創下歷史最大值。」貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出。

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58安居客房產研究院分院院長張波則稱，1月整體開工受季節性因素影響，新開工和竣工本身就會有所下滑，但2月則因疫情導致工地無法正常開工有著直接關係，導致房企施工及新開工情況差。不過，他指出這不可抗力在3月中下旬已經開始出現轉折，大量的工地復工將使施工情況在3月份逐步恢復到正常水平。

業內人士也認為，伴隨著近期一系列穩經濟的做法，房地產穩定企業投資、降低企業成本的動作有很多，包括土地競拍保證金比例下調、土地出讓金允許緩繳、房企施工周期可以調整、房企預售資金監管約束減少等，客觀上使後續開發投資有反彈和轉正的機會。

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另一方面，國家統計局公布，2月份70個大中城市新建商品住宅銷售價格按月僅增長0.02%，為自2015年4月以來最小增幅；1月份增長為0.27%。

國家統計局城市司首席統計師孔鵬表示，初步測算，2月份4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月持平，上月為上漲0.4%。二手住宅銷售價格按月上漲0.2%，漲幅較上月回落0.3個百分點。31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比微漲0.1%，漲幅較上月回落0.1個百分點。

他又指，初步測算，2月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲3.5%，按月回落0.3個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲2.2%，漲幅與上月相同。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲6.2%和3%，漲幅比上月分別回落0.7和0.4個百分點，均連續10個月回落。

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責任編輯：游昊雲

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