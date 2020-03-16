【中國經濟】中國經濟真正危機：復工≠復產　復產≠復元

▲ 新冠肺炎全球大流行，中國經濟陰霾籠罩。

新冠肺炎全球大流行，中國經濟陰霾籠罩。中國經濟界由爭論「新基建」，轉向熱議金融危機是否到臨，而北京中央決策層，比較着急的是復工復產的推進。在早前地方部門熱衷復工復產的「報喜」之後，復工復產的種種問題出現，上周末的中央應對疫情工作領導小組會議也提出，要「採取有效措施推動加快復工復產」。

北京中央2月23日召開統籌推進疫情防控和復工復產的會議，正式推動復工復產，其主要背景是擔心中國經濟長時間停擺，出現產業鏈和供應鏈的脫鈎，以復工復產來轉危為機。

憂長期停擺 產業鏈供應鏈脫鈎

而中國復工復產面臨的一個新背景，是疫情出現全球大流行，同時全球經濟面臨新一輪金融危機甚至經濟危機的威脅。

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備受關注的復工復產近況，按中國工信部副部長辛國斌上周末的說法，全國除湖北外的規上工業企業平均開工率超過95%，企業人員平均復崗率約為80%；中小企業開工率已達到60%左右。

他同時承認面臨着人員物流不暢、中小企業現金流短缺、防疫物資不足、上下游企業復工復產不同步，產業鏈整體運轉效率不高等5大問題。

在向好的統計數據之外，復工復產面臨着諸多問題。

一份經濟報告總結說，目前復工復產各環節尚未完全協同，產業鏈、供應鏈還存在阻滯環節，眾多小微企業仍然面臨生存、生產困難。

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具體調查報告說，目前復工復產存在的問題，有復崗不等於復工、復工不等於復產，復產不等於復原。那意思是企業向地方政府報表，復崗率和復工率不分，舉例一個500人的工廠，回來上班的工人有400人，企業點了名，復崗率就算8成了，但其中有100人已被地方集中隔離，所以復崗不等於復工，有的企業報數更不分復崗和復工。

有企業報數 復崗復工竟不分

再一說法復工不等於復產，有兩種情況，一是復工達到了要求，但企業的復產不等於開足馬力生產，二是有的企業恢復到以前的生產規模，但又因疫情的變化，或者地方政府的要求，時開時停。

最後說的復產不等於復元，那主要是說企業面臨資金、原材料、物流、定單等不同方面的影響。

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有分析說，中小企業復工復產進度主要受制於國內的金融環境，因融資困難而資金短缺；大企業主要受制於國際市場，包括原材料供應和出口定單等的制約。而不論企業大小，是在規模以上還是以下，基本上都受制約國內物流。這就令復工復產企業未復元。

中央應對疫情工作領導小組提出的最新要求，是國務院聯防聯控機制要根據國內疫情防控形勢持續向好態勢，抓緊調整完善企業單位復工復產疫情防控措施指南，在有效防止新冠肺炎疫情反彈的前提下，指導各地尤其是低風險地區加快全面恢復正常生產生活秩序。

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而具體到不同領域和不同地方，則紛紛出招，比如國務院考慮進一步提高通關便利化水平，適當降低公路、鐵路、航空的收費水平；又比如北京新近制定了金融支持北京民營和小微企業抗擊疫情復工復產及長期健康發展系列政策等。

本報特約記者：朗然

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