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【全球大流行】秘魯諾獎得主說「病毒源於中國」　中方反駁：不知他有沒有貢獻（新增外交部回應）

國情動向 16:32 2020/03/16

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去年底爆發於中國武漢的新冠肺炎疫情已成為全球大流行，秘魯15日宣布全國進入緊急狀態，並關閉該國所有邊境。秘魯曾獲諾貝爾文學獎的作家巴爾加斯·略薩（Vargas Llosa），近日在西班牙國家報 (El Pais)上刊文指，病毒起源於中國，如果中國不是一個獨裁國家，疫情不會演變至此。他還指摘中國曾阻止疫情消息的傳播。（原文鏈接

隨後，中國駐秘魯使館發聲明稱，巴爾加斯·略薩的言論不負責任地攻擊指責中國、論調荒唐惡劣，中方表示強烈反對。

（最後更新：新增外交部回應）

世衛明確表明 無法確定病毒源頭

中國駐秘魯使館聲明指，世界衛生組織近日明確表示，目前尚無法確定新冠病毒源頭，應避免涉及地域的污名化語言。因此中方認為，其文章中 「病毒來自中國」這一表述很不准確。

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其次，病毒無國界，所有人應團結起來攜手應對。此時相互指責或批評與自身不同的政治制度毫無道理，亦無助於解決問題。中方重申，各國都有權選擇符合自身國情的發展道路。

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其三，在抗疫過程中，在中國共產黨的領導下，中國採取了一系列有力、有效的舉措；中國人民做出巨大努力和犧牲，將病毒鎖在暴發中心，為其他國家抗疫贏得了時間；中方高度重視並積極履行國際責任，第一時間同各方分享數據。根據官方消息，沒有一個秘魯人在中國被感染。中方所做工作及取得成效獲得世衛組織和各國廣泛認可和積極評價。

秘魯15日宣布全國進入緊急狀態，並關閉該國所有邊境。（網上圖片）

不僅無秘魯人在華染疫 中方還協助各方抗疫

聲明又指，中方不知道巴爾加斯·略薩是否為歐洲和秘魯抗疫做出貢獻，但中方確實在積極為各方抗疫提供大力支持和幫助，奉勸巴爾加斯·略薩作為公眾人物，如果不能貢獻力量，至少不要再散布不負責任、充滿偏見的惡劣言論。

聲明最後說，中方尊重表達意見的權利，但擁有表達權不代表可以肆意進行污蔑抹黑。中方對巴爾加斯·略薩此次的不當涉華言論感到遺憾，認為他的言論體現了對中國的缺乏了解和嚴重偏見。中國駐秘魯使館將繼續堅定維護國家形象和尊嚴，同時相信社會大眾的辨別和判斷能力，深信公理自在人心。

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外交部冀略薩 多為抗疫貢獻正能量

在北京，外交部發言人耿爽也在今日的記者會上回應此事。他稱，略薩有關言論極端不負責任，中方表示堅決反對。新冠肺炎疫情發生以後，中方始終本著公開、透明、高度負責的態度，及時向世衛組織和有關國家通報疫情信息，分享病毒基因序列，同包括秘魯、西班牙在內的世界各國開展醫療衛生合作，交流分享醫療救治經驗。

耿爽說，中國為全世界抗擊疫情贏得寶貴時間，作出積極貢獻，這點國際社會看在眼裡，自有公論。國際社會當務之急是齊心協力抗擊疫情，關於病毒源頭問題是一個科學問題，需要聽取科學專業意見，讓科學家們回答。在這樣情況下，信口開河、妄下結論對各國抗擊疫情沒有任何幫助，反而會制造恐慌和歧視。

耿爽強調，中方希望略薩先生能夠摒棄偏見，全面正確看待有關問題，客觀公正看待中國，多為國際社會抗擊疫情貢獻正能量。

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公開資料顯示，巴爾加斯·略薩因「他對權力結構描繪，以及他那反抗、起義、失敗的犀利印像」獲頒2010年諾貝爾文學獎。2011年2月3日，被西班牙國王胡安·卡洛斯一世依Real Decreto 134/2011號令，成為第一代巴爾加斯·尤薩侯爵（Marquesado de Vargas Llosa）。他近日曾於 El Pais發表題為「回到中世紀」的文章，稱「病毒來自中國」，並且由於該流行病，人們在恐懼瘟疫的情況下生活，這表明社會重返中世紀。

他還寫道，如果不是因為中國的獨裁政治制度，這種情況就不會發生，這凸顯了一個事實，即在疫情爆發之初試圖吹哨的醫生「被沉默」了，並且拖延了本可以用於研發疫苗的時間。據悉，截至15日，秘魯已確診71例新冠肺炎病例。

責任編輯：費風

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

武漢肺炎 文學 全球大流行 新冠肺炎 肺炎 中國 西班牙 歐洲 武漢 秘魯

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