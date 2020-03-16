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【新冠肺炎】A股回調滬指跌逾3% 資金凈流出近90億人幣

經濟脈搏 15:37 2020/03/16

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內地首兩月經濟數據遜預期，加上人行新做MLF利率意外持平，内地股市高開後走弱。滬滬深三大指數全日挫3.4%至5.9%。滬綜指收跌98點或3.4%，報2,789點，失守2,800點；深成指大挫577點或5.34%，至10,253點；創業板指數則瀉119點或5.9%，報1,910點。兩市成交額約9600億元（人民幣，下同），北向資金凈流出約88億元，超過百隻個股跌停。

在内地首兩月「三駕馬車」創新低下，市場憂慮中國首季經濟負增長，加上人行新做MLF利率意外持平，内地股市早盤指數高開後震蕩走弱轉跌，午後股市更跟隨外圍越跌越急。其中，科技股集體下挫，5G概念領跌，超過百隻個股跌停。

【中國經濟】中國經濟真正危機：復工≠復產　復產≠復元

【新冠肺炎】統計局：次季中國經濟將明顯回升 下半年更穩健

不過，國家統計局指出，1-2月份醫療防護和生活所需物資增長較快，其中口罩、發酵酒精產量分別增長127.5%和15.6%，帶動口罩概念股逆市大幅上漲，醫藥板塊更掀起漲停潮。

中航證券分析，近期A股在全球資本市場中表現突出，具有很高的韌性，這主要源於A股相比其他海外市場存在多方面優勢。而本次定向降準以及後續還將陸續出台的一系列穩經濟政策，將令A股的利好因素強化， A股仍具備長期向好的基礎。

因此，雖然全球疫情風險尚未釋放完畢，外圍市場拖累下，A股可能還將延續一段時間的震蕩行情，投資者仍應謹慎應對市場波動，但著眼中長期走勢，不應過於悲觀，預計未來一旦全球形勢出現明顯緩和，A股有望領先於全球其他主要市場，率先走出震蕩格局，啟動新一輪上升行情。

【新冠肺炎】中國經濟最壞時刻恐未到　「三駕馬車」死火或預示首季GDP衰退

【新基建】救經濟「新基建」有幾新？  5G必然龍頭值得睇好

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責任編輯：游昊雲

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