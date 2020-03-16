【新冠肺炎】疫情下外交戰  中國冀重塑負責任大國形象

新型冠狀病毒肺炎已在全球爆發，中國屢屢反擊外國尤其是美國針對中國的言論。外交部發言人趙立堅上周在推特上指，或是美軍把病毒帶到武漢，引來中美新一波口水戰。事實上，隨著中國內部疫情逐步穩定，中國希望重塑「負責任大國形象」，同時也藉此宣揚由習近平提出「人類命運共同體」理念。

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【新冠肺炎】 病毒由美軍帶來？外交部：病毒源頭屬科學問題 需聽專業意見

趙立堅用中、英文在推特上質問美國：零號病人是什麼時候在美國出現的？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！

中國外交部發言人耿爽在3月13日的例行記者會上表示，個別美國政府高官和國會議員借此發表種種不實和不負責任的言論，抹黑攻擊中國，我們對此堅決反對。

實際上，自疫情爆發以來的這段時間，從病毒的來源、中國疫情的公開透明度到中國政府的抗疫措施等，中國面臨來自外部，特別是美國政界和輿論的諸多批評與指責。

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隨著中國內部疫情的逐步穩定，中國對外展開行動，宣揚中國抗疫「成功經驗」，冀贏得國際社會的尊重和認可。美國喬治亞州大學傳播系教授列普妮可娃 (Maria Repnikova) 向德國之聲表示，中國成功在幾個月內，把自己的形象從新冠疫情的「受害者」變成對抗新冠疫情的「老師」與「領導者」的角色。 她認為，中國透過展現中國優勢與抗疫的決心來掩飾疫情爆發初期的負面形象，這個做法顯示中國急於保有其在國際社會中的領導者地位。

隨著新冠疫情的中心逐漸轉移至歐洲，中國官媒過去一周也開始積極報導中國派遣專家到意大利與其他疫情嚴重的國家，協助他們對抗新冠疫情。另一位學者澳洲智庫「中國政策研究中心」(China Policy Centre) 的主任姜雲指出，中國很明顯希望透過這種作法向全球各國證明中國的治理模式優於西方民主國家的治理模式。

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她說：「中國將歐洲失控的疫情視為證明極權統治模式優勢的機會，而派遣專家到各國協助抗疫，不僅突顯中國在扮演「負責任的全球公民」的角色，也同時讓他們向各國證明中國在做對世界有益的事。 」

責任編輯：費風

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