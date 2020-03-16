【神州快訊】天地偉業：沿着民生大數據創新應用方向做好示範項目

日前，國家工信部公示了2020年大數據產業發展試點示範項目名單，全國共200個試點示範項目通過評審。天津市高新區5家企業入選，佔全市入選總數的50%。其中，天地偉業技術有限公司成功入選民生大數據創新應用方向試點示範項目。

此次天地偉業所申報的項目為「基於視頻數據分析挖掘的智慧城市監控管理系統的設計開發及產業化」。該項目在視頻結構化語義要素提取技術、多維數據分析挖掘技術、多級網絡自學習型兼容能力自成長技術等領域均取得了特色技術創新。

目前，大部分公安、交警及各委辦局視頻監控系統獨立建設，彼此之間自成體系，形成信息孤島。為有效利用各類前端資源，提升政務管理效能，該項目系統建設了一套統一的跨區域、跨部門、跨系統的視頻共享平臺，開展監控資源的共享應用，力求發揮監控資源的最大價值。據悉，該項目將對50個城市實現推廣，制定智慧城市視頻監控大數據系統的建設標准，形成統一管理、分工負責、高效運行、協同推進的標准化管理體系。

天地偉業品牌總監張征表示，項目的實施，可提高公安機關打防管控能力，提升政府社會管理能力，充分整合社會的數據庫資源，實時掌握監控現場情況，提供事後分析證據，為城市反恐、應急等公共治安管理提供有力支撐。該項目產品還可實現車輛識別、車輛行為分析等視頻圖像結構化語義技術的應用，配合案件偵查，更好的服務於交通管理。

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