【神州快訊】天津濱海新區助力外貿企業復工復產 推動外貿業務穩定發展

在天津市新冠肺炎疫情防控新聞發布會上，濱海新區副區長夏青林介紹，截至3月11日，有2,268家外貿企業復工，其中外貿百強企業100%復工，根據2019年外貿數據測算，復工企業進出口額、進口額、出口額佔全區總額的比率均超過95%，外貿總體運行平穩。跨境電商重點平臺及倉儲企業已全面復工，平行進口汽車、二手車出口等企業實現遠程辦公，復工率達100%。

為穩住外貿基本盤，推動疫情防控和穩外貿「雙戰雙贏」，濱海新區成立工作專班，發揮3級聯系機制和企業微信群作用，對144家區內重點外貿企業進行開工情況調查。協調口岸部門結合新區企業實際，在各通關環節提升貿易便利化舉措；協調天津港和鐵路部門積極配合，提升中歐班列跨境運輸便利化水平，確保天津港經大陸橋運行的國際班列穩定運輸。此外，新區加快推動支持自主品牌建設、境外園區完善商貿功能等外貿支持政策的申報審核，並向外貿企業宣傳相關支持政策，通過微信群、郵件等形式發放電子版政策滙編500餘冊，指導企業享受各類政策。

濱海新區還聯系浦發銀行、中國銀行、中信銀行、渤海銀行等7家金融機構，推出一系列網絡融資普惠政策。動員平行進口車、跨境電商等企業通過綫上平臺與金融機構專員進行融資對接。鼓勵平行進口車試點企業開展綫上互動對接批發零售，引導傳統外貿企業與跨境電商平臺開展業務合作，助力企業在綫尋找新市場、新模式、新機遇。

濱海新區商務和投資促進局副局長張廣旺表示，下一階段將繼續強化外貿企業服務，落實外貿專項資金支持政策，強化金融稅收支持，支持企業開拓國際市場，推動外貿新業態創新發展，繼續提升貿易便利化水平，推動企業穩定外貿業務發展。

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