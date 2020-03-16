【神州快訊】天津寶坻區抗疫促產重點農企全部復產

面對嚴峻的疫情形勢，天津市寶坻區堅持抗疫促產，統籌兼顧，有序推進重點農業企業復工復產。截至3月10日，完成全區57家重點農業企業復工復產，復工復產率達到100%。

結合疫情防控形勢和涉農企業生產特點、生產實際，寶坻區將57家重點農業企業分為3類、3批次進行復工復產：作為生產生活鏈中前置環節，飼料和屠宰及畜牧獸醫類企業被列為首批復工復產農業企業；農藥化肥生產、育苗基地等種植類企業涉及季節性春耕生產所需，列入第2批次；水產養殖等企業列入第3批推動行列。

同時，寶坻區要求復工企業盡可能實施封閉管理，嚴格做好各項疫情防控舉措，發揮駐廠3人工作組（組長、防控專員、服務專員）作用，指導企業做好疫情防控工作。由服務指導組對申請復工的企業進行現場研判、現場核查、復工巡查。

寶坻區還積極對接屬地街鎮、園區和駐企工作組，對企業進行全面排查，建立企業用工服務平台和復產服務電話，采取「一企一策」、「一事一報」的工作方法，幫助企業盡快達到復工復產條件。此外，寶坻區制定並下發了《寶坻區新冠肺炎疫情期間蛋雞肉雞養殖場（戶）一次性補助工作方案》和《寶坻區新冠肺炎疫情期間生豬屠宰企業補助工作方案》，降低疫情對全區蛋雞、肉雞養殖業和生豬屠宰行業的影響，維護畜牧業正常產銷秩序。

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