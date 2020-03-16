【神州快訊】合力「復產」 情馳千里 一汽-大眾支援合作供應商

日前，一汽-大眾董事、黨委書記、總經理劉亦功視頻遠程連綫了支援溫州供應商的一汽-大眾抗疫保產突擊隊，對156位突擊隊員表達了公司的問候。作為突擊隊隊長，佛山分公司黨群辦公室主任姜海濤進行工作滙報時表示，突擊隊員工配合溫州長江防疫工作，並且快速掌握零部件裝配技能，保障公司各生產基地零部件供應的同時，幫助供應商提升體系能力。

溫州長江是一汽-大眾的重要零部件供應商。受疫情影響，一綫員工到崗率不足30%，產能只恢復到25%。一汽-大眾了解該情況後，迅速組建一汽-大眾支援溫州長江領導工作組，由距離溫州最近的佛山分公司承接任務。溫州長江相關負責人介紹，突擊隊員經過培訓後，能短時間內獨立完成崗位工作，並且超前完成生產任務。開工僅3天，突擊隊員超產7,762件零部件，完成率達114%。

此次支援供應商之舉，讓合作企業感受到一汽-大眾的企業溫度，更看到了一汽-大眾與各方合作企業共創、共享、共贏的擔當。目前，一汽-大眾3大品牌、5大基地已經全面復產，展現出企業迎難而上、創變前行的精神風貌，將為中國汽車產業的復蘇與發展注入信心和正能量。

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