【神州快訊】郵儲銀行「工程信易貸」精准助力企業復工復產

中國郵政儲蓄銀行運用「工程信易貸」，開辟金融服務綠色通道，精准支持工程類企業復工復產。目前，郵儲銀行通過「工程信易貸」為工程行業小微企業貸款申請提供便捷、高效、安全的服務，已在全國鋪開。今年以來，郵儲銀行已精准對接服務工程類小微企業759戶，核定「工程信易貸」授信超5億元（人民幣，下同），有力支持了工程行業小微企業快速復工復產。

據悉，客戶在綫上進行信用評估並提交「工程信易貸」貸款申請，郵儲銀行安排客戶經理與客戶在綫對接，指導客戶准備授信需要的相關材料，並通過電子渠道遠程交互。鑒於疫情防控需要，郵儲銀行將「工程信易貸」綫下貸前調查調整為綫上視頻調查，貸款批准後，由郵儲銀行客戶經理安排綫上合同簽署。

湖南某安防工程有限公司負責人楊先生在通過郵儲銀行「工程信易貸」獲得貸款後稱贊道：「手機簡單操作一下，就能申請貸款，而且無需抵押，真的很方便！」 在福建，某智能工程類企業受疫情影響，面臨資金周轉困難、工程難以為繼的難題。了解到郵儲銀行「工程信易貸」後，該公司利用手機申請並快速獲得50萬元的授信額度，客戶通過郵儲銀行企業網銀申請用款，資金很快到賬。

下一步，郵儲銀行將繼續聚焦小微企業需求，以更加便捷的流程、更加貼心的服務、更加精准的支持，全力助推小微企業復工復產。

(資訊由客戶提供)