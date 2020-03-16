【神州快訊】豐台區：疫情期間「雲」招商 遠程速遞新政策

北京市豐台區開展主題為「提振信心、助力發展」的優化營商環境專題訪談，舉辦綫上招商推介活動，統籌推進疫情防控和企業發展。本次活動現場只有主持人和嘉賓，投資人和企業負責人通過「北京·豐台」客戶端、「北京·豐台」快手直播間，在綫觀看網絡直播。

據悉，豐台區綜合考慮市級出台的政策措施，緊密結合區情，研究更有針對性的支持措施，形成政策合力，與企業共克時艱。在減輕企業負擔、加大資金補貼力度、優化企業服務等方面下足功夫的同時，豐台區還加強項目跟蹤，挖掘疫情形勢下電商、電競等新行業機遇，積聚經濟發展新動能。

豐台區投促中心黨組成員、副主任王潤澤介紹，該區在有序推進疫情防控工作同時，積極采取「問需求、解難題、送政策、強信心、促發展」等系列舉措，通過「一對一」精准對接「問需求」，微信搭建重點企業防疫物資互助平台，為防疫物資供給企業申請低息貸款，引導商務樓宇企業共度「疫」關。

同時，豐台區高精尖產業發展空間聯盟成員單位中的各個樓宇也實施房租減免政策、開放公共技術平台、疫情防控權威發布、復工企業人員防護、融資服務等舉措。豐台區高精尖產業發展空間聯盟主席、首科大廈總經理沈豔婷表示，將協同聯盟成員單位，按照防控要求，逐條抓落實，明確主體責任，全力保障樓宇疫情防控不出差錯。

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