【中國經濟】「三駕馬車」死火 中南海最擔心是失業潮

新冠肺炎疫情衝擊經濟，2月全國城鎮調查失業率觸及6.2%的高位，「失業潮」勢必成為中南海最擔心的問題，因失業人口一方面造成社會不穩定，也令中央推動內需以穩經濟的期望落空，經濟不穩隨之可能引發金融系統風險。

2月全國城鎮調查失業率觸及6.2%高位

國家統計局公布的中國首兩月投資、工業、消費「三駕馬車」均雙位數負增長，創歷史新低，不過，其中最需要重點關注的，是2月全國的失業率數據，據國家統計局，中國首兩月全國城鎮新增就業108萬人，城鎮調查失業率為6.2%，31個大城市城鎮調查失業率為5.7%。而去年各月中國此項數據保持在5%至5.3%之間。

國家統計局新聞發言人毛盛勇稱，2月失業率上升的主要原因還是疫情的影響，企業的生產經營活動受到影響。中小企業受到的影響更大。再加上今年畢業的大學生總量會達到874萬，給就業市場帶來壓力。他稱，下一階段隨着生產生活秩序不斷恢復，就業的需求會增加，會有利於減輕就業的壓力。

統計局又表示，一方面中央會加大宏觀政策對沖力度，另一方面就業優先的政策會進一步加大力度，通過更大力度的政策作用，會促使全年的就業形勢保持總體穩定。

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事實上，國務院總理李克強在上周三召開國務院常務會議上，再次強調疫情對經濟影響不可小視，要把穩就業放在重中之重的位置；並稱只要今年就業穩住了，經濟增速高一點低一點都沒什麼了不起。

總理喊話穩就業重於保增長

總理這番話暗示，經濟是否「保6」已不是中央首要考量，真正關鍵是「穩就業」，「就業不牢地動山搖」，就業事關民眾的飯碗，也就關乎社會以至政治穩定，故「保就業」將成為政策重中之重。

內地經濟增速近年已放慢，但經濟每增長1個百分點能帶動的就業，從2012年的160萬人，增加至如今約200萬人，去年中國GDP增長6.1%，城鎮新增就業已達1,352萬人，遠超越全年1,100萬的目標，原因是佔經濟比重愈來愈高的服務業，比製造業更勞動密集，而新經濟亦正創造更多就業，這也是近年大力推動轉型升級的成效。

但新型冠狀病毒肺炎爆發，服務業首當其衝。上月下旬中央推動復工復產，主要也是製造業先行，以免產業鏈斷裂。而目前疫情尚未完全消退，又面對新冠病毒在全球爆發，酒店、餐飲、旅遊、零售、電影等行業，起碼要下半年才回復正常。若這些行業的中小企業大量裁員乃至倒閉，將對就業造成嚴重影響。

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此外值得注意的是，統計局公布的叫「城鎮登記失業率」顧名思義只反映城鎮狀況，未能反映中國2.9億農民工的就業情況。據國務院聯防聯控機制發布會3月10日公布的數據顯示，還有近一半的返鄉農民工沒有返城復工。這數量龐大的農民工就業問題若未解決，很容易埋下社會失序的「地雷」。

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