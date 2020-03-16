【全球大流行】「重慶毒后」在美國狂吞退燒藥登機　抵北京後確診新肺炎

▲ 新冠肺炎全球大流行，在美國馬薩諸塞州工作的黎姓重慶女子出現疑似新冠肺炎症狀，不但未配合在家隔離等候檢疫，更狂吞退燒藥、隱瞞39度高燒病情，在洛杉磯混上返回中國的航機。

新冠肺炎全球大流行，在美國馬薩諸塞州工作的黎姓重慶女子出現疑似新冠肺炎症狀，不但未配合在家隔離等候檢疫，更狂吞退燒藥、隱瞞39度高燒病情，在洛杉磯混上返回中國的航機，她抵達北京後確診新冠肺炎。

內地網民怒批這種自私行徑不可原諒，應受法律制裁，有人更指這名重慶女一如「河南毒王」－－隱瞞歐遊經歷、隨時廣泛播毒的河南確診者，形容她是重慶毒后」。

被指自私行為一如「河南毒王」

根據環球時報報道，黎姓女子是美國生物科技公司渤健（Biogen）的員工，2月26日與27日參加過公司舉辦的會議，與會的同事之後確診，3月1日她也出現發燒等症狀。

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報道指出，黎女在美國洛杉磯登機前曾服用大量退燒藥，隱瞞高燒病情，又謊稱沒有同行者；空中服務員相信她只是小毛病，因此容許她登機，並引導她後排就坐。

從洛杉磯至北京共有10多個小時的航程，報道說，直到飛機降落前2小時，她才向機組人員承認吃退燒藥的真相，並告知任職的公司有人確診，還說丈夫和孩子也隨行。

報道指出，與她一路擠在同個機艙裡的其他乘客說，飛機降落北京後，空服員廣播防疫人員要登機，全體空等了1個多小時，目送黎女一家優先下飛機。

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這名乘客指出，雖然在座艙內不少人戴護目鏡和口罩以防感染，但黎女實在「極度自私、不可原諒，希望她能受到法律的制裁」。

報道披露在美華人的聊天紀錄稱，其實黎女在美國已經確診，但她「不滿意」美國的治療方式而違反隔離規定，從馬薩諸塞州直奔洛杉磯搭機回中國，還撒謊美國沒給她做檢測，「這一路要禍害多少人啊」。

逃返中國後 訛稱美國不替她檢驗

報道指出，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，確診患者黎女13日與丈夫和孩子從美國洛杉磯乘國航的CA988客機抵達北京首都機場，黎女還說曾在3日、5日、10和11日在美國4次就診時，曾3度要求核酸檢測遭拒，於是12日自美搭機回中國治病。

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龐星火轉述的黎女說法引起大反彈。熟悉美國航班交通的人士指出，距離馬薩諸塞州不遠的紐約就有直飛北京的航班，但她卻選擇先從東岸到西岸洛杉磯再飛回中國。

報道指出，氣憤不已的在美華人說，考慮到美國很低的口罩配戴率，難預料黎某所經之處有多少人被她傳染。內地網友則說，「沒毛病，中國有困難往國外跑，沒事人似的。國外不安全了又想回國，回來就回來吧，還帶著病毒來，自私自利害人害己，這種人就應該判刑」，「太自私了。明知得病，刻意不報，十分卑鄙」。

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責任編輯：伍樂

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