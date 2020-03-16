【全球大流行】中國外交官再疑美瞞疫情　「你們到底隱瞞了什麼？」

▲ 中國駐哈薩克大使張霄14日發文，批評美國在疫情初期只顧毀謗中國、政治遊戲，白白浪費了中方用生命為世界贏來的寶貴時間。他還質疑美國是否「隱瞞疫情」。

新冠肺炎全球大流行，中美就病毒哪裡來的「口水戰」未平息。中國駐哈薩克大使張霄14日發文，批評美國在疫情初期只顧毀謗中國、政治遊戲，白白浪費了中方用生命為世界贏來的寶貴時間。他還質疑美國是否「隱瞞疫情」。

張霄以俄文在facebook發出以俄文書寫的文章，聲稱美國將病毒政治化，把責任推給別人；美國政府此前指中國官員預警是「謊言」，堅稱局勢已在控制中，但現在新冠病毒已在美國40多個州蔓延，「你們馬上變得驚慌失措」。

中國駐哈薩克大使張霄發文批美

張霄又稱，美國疫情數據不公開透明，美國的科學家自己證實，許多死於流感的人實際上是新冠病毒的受害者，所以實際死亡人數要多得多，「你們的數據裡水分太多，談何透明？」

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張霄引用的這個例子，實際上是美國疾控中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）早前曾表示，部分可能死於流感的美國公民，實際或死於新冠肺炎引發關注。

但要注意的是，美方這一表述只是表達不能排除可能之意，並沒有肯定美國流感死者死於新冠肺炎之意。

張霄在文中又質問，「你們（美國）到底隱瞞了什麼？」她又稱，美國缺乏口罩、手套、測試試劑和設備物資，甚至股市崩盤，這也是中國的錯嗎？現在是時候給美國選民和國際社會一個交待了。

「即使是世界上最強國家也不堪一擊」

他揚言，「病毒是可怕的，即使是世界上最強大的國家也會不堪一擊。我們要永遠記住，不要做蠢事」。

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中國外交部發言人趙立堅3月12日晚在推特上（Twitter）指出，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，美國對此應做到透明並公開數據，而如今「美國欠我們一個解釋」。

美國有線電視新聞網（CNN）、美國國家廣播公司（ABC）等多家美國媒體引述美國國務院官員的話表示，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）事後已召見中美駐美大使崔天凱，向他當面嚴正抗議，表示美國不會容忍中國為轉移新冠肺炎的指責發表這樣的言論。

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責任編輯：伍樂

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