【新冠肺炎】鍾南山超越明星成新晉偶像 廣電總局擬拍抗疫劇集

新冠肺炎疫情延續至今，抗疫幾個月以來，鍾南山、張文宏等醫療專家專業、盡職的形象深入人心，還成為內地小學生的新晉偶像。還有消息指，廣電總局啟動拍攝以抗疫為主題的電視劇，「生動講述防疫抗疫一線的感人事蹟」，劇集預計在今年10月推出。

綜合內媒報道，上海、浙江寧波和河北石家莊的小學均有調查顯示，鍾南山等醫療專家超過影視、歌舞明星，成為小學生心中排行第一的偶像，更有各地小學生致信鍾南山表達敬意。

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報道提到，受疫情影響，學生們的假期得以延長，在特殊時期中，他們接受了許多關於抗疫的信息，了解到前線醫護的事跡，也對疫情有切身體會，這個結果在情理之中。

此外，在國家廣電總局組織指導下，在國家衛生健康委和上海市委宣傳部的大力支持下，首部全面反映抗疫的「時代報告劇」《在一起》近日啟動拍攝。該劇計劃籌拍20集，每兩集一個獨立故事，每個故事均由真人真事改編，塑造抗疫一線的平民英雄群像，展現中國人民團結一心、同舟共濟的精神風貌。

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對此，網民紛紛猜測劇集的選角，好奇誰能將鍾南山等專家的風貌表現出來；也有網民表示批評，認為疫情還未結束，現在不是唱讚歌的時候。還有聲音指，與其拍電視劇，不如拍紀錄片警示後人。

責任編輯：尹航

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