【全球大流行】飛機變避疫「挪亞方舟」　倫敦飛上海18萬元機票閃電搶光

▲ 有內地網民發文表示，從倫敦乘包機回上海的一個座位，票價高達18萬元（人民幣，下同），而且還瞬間售罄。對此，金鹿公務航空公司工作人員16日回應，網傳屬實。

新冠肺炎全球大流行，歐洲多國變重災區、反而中國疫情被指暫紓緩；不少在外的中國公民紛紛回國避疫。有內地網民發文表示，從倫敦乘包機回上海的一個座位，票價高達18萬元（人民幣，下同），而且還瞬間售罄。對此，金鹿公務航空公司工作人員16日回應，網傳屬實。

新京報報道，有網民發帖稱，從倫敦包機回上海售價近乎天價，但還是瞬間被秒空。所附海報顯示，海南航空旗下「金鹿公務航空公司」航班3月18日從倫敦出發，機型為787公務機，途經日內瓦後抵達上海，座位數為40個，單個座位票價18萬元起。

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金鹿公務航空有限公司一名工作人員確認，上述海報屬實，目前座位已經售罄。她進一步解釋，上述飛機屬於公務機，價格高，單個包機座位少，「787公務機屬於大飛機，現在還有小飛機機型，需要顧客自己拼10多個人，可以預訂。」

還有更貴的包機

上述工作人員還稱，小飛機機型可以容納12至14人，包機總價165萬元，目前只能預訂，「具體的政策還沒下來。」

此外，在各大網絡售票平台上，近期倫敦飛上海仍有多趟航班，不過均需要中轉，大多數中轉地需要過境簽，價格從6000元至30000元不等。

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對此，有網友認為，「真是戲劇性的變化啊，鄰居家的孩子在英國留學，春節期間還想趕緊出去，說國內太不安全了」、「中國現在成最安全的了！不過回國請主動隔離」、「有的人在外不容易，大家也理解一下一些愛國同胞吧，只要不是白眼狼，回來好好執行隔離政策就好，畢竟是家，不能不讓人回來呀」。

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責任編輯：鄧國強

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