中國經濟數據慘烈　何時出谷底還看3大因素

▲ 新冠肺炎疫情衝擊，1-2月中國經濟增長數據大幅回落，拉動經濟增長的投資、消費、出口，均錄得雙位數的負增長，為有史以來最低值。

新冠肺炎疫情衝擊，1-2月中國經濟增長數據大幅回落，拉動經濟增長的投資、消費、出口，均錄得雙位數的負增長，為有史以來最低值。特別是城鎮調查失業率也明顯上行，2月達到6.2%，為有數據以來最高，而企業就業人員周平均工作時間僅為40.2小時，較1月減少6.5小時。

「疫情對當前經濟運行造成了比較大的衝擊，但是影響還是短期的，也是外在的，不會改變中國經濟長期向好的基本面，也不會改變中國經濟內在向上的發展勢頭。」國家統計局新聞發言人毛盛勇這樣評估當前中國經濟形勢。

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不過，市場對中國經濟前景並沒有官方那麼樂觀。尤其令許多中國財經問題專家驚訝的是，中國政府官員竟願公布如此慘烈的數據。讓市場猜測中國經濟的實際困難比「數據」更嚴峻。

中國經濟何時走出谷底，或要觀察以下三個方面：

其一：疫情下外需變化

野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，目前經濟活動恢復僅有七成左右，一季度實際GDP同比增速將為負值。他認為，疫情給中國經濟造成的實際衝擊可能更大，隨着新冠肺炎疫情在全球擴散，除了影響供應鏈，中國還將面臨外需下滑，短期內經濟V型復甦希望更加渺茫。

其二：內需能否「解凍」

而隨着境外輸入病例急速增加，境內疫情再次擴散的風險正在上升。也讓各地不敢疏於防範，避免群聚，隨時會抑制內需消費市場。

其三：基建工程復工情況

內地華泰證券固收研報稱，返工難問題依然嚴峻，主要城市還有社區隔離要求，已復工的工程項目也難以滿產，均拖累短期內基建反彈的力度，3月基建投資或仍在下降區間，4-5月趕工有望實現增速轉正。

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本報記者 伍樂

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