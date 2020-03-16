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【全球大流行】北京小湯山醫院重新啟用　接收境外輸入病例

社會熱點 20:45 2020/03/16

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新冠肺炎疫情持續蔓延全球，北京連日來新增多宗境外輸入病例，防疫形勢不容樂觀。曾在2003年沙士（SARS）疫情時集中收治病患的小湯山醫院周一（16日）起再度啟用，將用於境外入境人士中需篩查人員、疑似病例及輕型、普通型確診患者的治療。

設有1000多張床位

北京市疫情防控領導小組決定重新啟用的小湯山醫院，經擴修繕後，設有1000多張床位。而擴建區域的病房設施、實驗室檢測、影像檢查、消毒防護、污水處理、消防安全等所有設施均已驗收合格。嚴格按照衛生防疫標準，完成了院內區域所有通道硬隔離，並設置單獨出入口，實現各病區安全獨立運行。

同時，從市屬醫院中選派的數百名醫護人員已進駐，涵蓋呼吸、感染、重症、急診、兒科、中醫、檢驗、放射、藥劑等，目前已完成系統性的業務及防護培訓。另小湯山醫院已與其他市級新冠肺炎收治定點醫院形成遠程會診機制。

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小湯山醫院修繕後，周一（16日）起啟用。

小湯山醫院修繕後，設有1000多張床位。

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內地傳媒報道，境外來（返）京人士接受北京海關檢疫後，如具有感染風險，須作進一步醫學篩查，確診病例或疑似病例將送到小湯山醫院治療；篩查後未發現異常的旅客，將由目的地省份以安全適宜方式運回本地，京內旅客由各區接回，實施集中隔離醫學觀察14天，實現閉環運行和管理。

2003年爆發沙士（SARS）時，北京成為疫情重災區。為此，官方在北京小湯山7天內建成集中收治SARS病患的超大型醫院，創下世界醫院修建速度紀錄；該院在短短2個月內，便收治了全國七分之一的沙士患者，惟醫院主樓已在2010年拆除；直至今年1月，市政府確認啟動小湯山醫院修繕工程。武漢的火神山、雷神山醫院，也是比照小湯山醫院模式設計、興建及運作。

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責任編輯：蒯宇澄

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治療 疫情 北京 沙士 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

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