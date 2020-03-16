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【新冠肺炎】居家避疫相看兩厭？上海離婚預約排到4月中旬

社會熱點 22:11 2020/03/16

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新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，讓內地民眾過了一個多月的居家生活，少了「距離美」，不少夫妻多了衝突，一些地方出現離婚潮，上海閔行區的線上離婚預約，更排到了4月中旬。

疫情結束後最想幹什麼 網民竟說想離婚

內地社交平台微博上日前有一條熱門搜索，問網民「疫情結束後你最想幹什麼」，出乎意料的是，不少網友留言表示想離婚。

內媒日前報道，陝西西安的婚姻登記處3月2日恢復上班後，迎來的不只是結婚的新人，離婚的預約更是天天爆滿。

類似的情況也出現在上海，打開上海的線上服務平台「上海一網通辦」，發現幾個區的離婚預約都已經排到月底，閔行區甚至排到了4月15日。

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此外，內媒從四川省達州市通川區婚姻登記處獲悉，從2月24日到3月11日，該市通川區婚姻登記處已經處理離婚88對，離婚率較往年同期激增。工作人員表示，截止目前，一共有100多對夫妻預約了離婚登記，按照目前的辦理進度，需要到三月底才能辦理完。

四川內江市東興區民政局婚姻登記處也表示，從2月17日開始，每天辦理數量從30件增至50件。截至3月10日，東興區民政局婚姻登記處一共辦理了279件結婚登記、182件離婚登記，結婚和離婚比為6：4，往年這個比例為7：3。

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據中央社，朝夕相處讓許多伴侶產生摩擦。Rita（化名）是一名自由工作者，平時主要在家辦公，她說，疫情爆發後，自己的另一半也改成在家工作，這讓她原有的私人空間、時間都受到侵犯。此外，以往休息時間總會去散步的公園，那陣子也因為疫情封閉了，兩人24小時待在一起，也產生更多摩擦。

更多時間相處 容易產生摩擦

她也指出，許多家庭中，家務勞動被視為妻子的義務。這段時間即便丈夫在家，也不一定會幫忙做家事、帶小孩，反而多了個發號施令的人。Rita笑稱，做飯是以往自己最享受的時光，但這陣子多了個人在旁指手畫腳，變得一點都不療癒了。

疫情趨緩後，許多行業都期待業績能出現「報復性反彈」；有網民感嘆，沒想到最先報復性反彈的，竟然是離婚，「在家待了一個月，終於看清楚彼此，想明白要和誰共度餘生，不再將就」。

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責任編輯：伍樂

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