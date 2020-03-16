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【新冠肺炎】路透：中國「兩會」擬延至4月底5月初召開

經濟脈搏 22:44 2020/03/16

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路透社引述消息人士報道，在中國本土新冠肺炎疫情看似趨緩、海外疫情仍快速擴散下，中國擬將先前延期的全國「兩會」（全國人大、全國政協），選在4月下旬或5月初召開。

據報道，這項消息來自2名參與全國「兩會」準備工作的人士。但國務院新聞辦公室及全國人大常委會未給予回覆。

時間尚未最終定案 進京人員需檢疫

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依多年來慣例，中國全國「兩會」都在3月初登場，通常會有5,000名代表赴北京人民大會堂參會，報道指出，中國若按上述規劃舉辦全國「兩會」，代表中共高層認為新冠肺炎疫情的「事態已經回歸正軌」。

但上述消息人士指，全國人大的時間尚未最終定案，且會議出席人數可能有所減少，從外省進入北京市的人員都需要接受檢疫。消息人士強調：「我們還是得聽候指令，因為新型冠狀病毒仍在全球傳播」。

全國「兩會」會期長達約兩周，會議期間，會公布今年經濟目標，國防開支預算和其他重要的政策決定。這也是共產黨宣布重大政策和人事變動的時間點。但今年由於病毒爆發而被推遲，是改革開放後首次，而官方至今沒有宣布新的日期。

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責任編輯：伍樂

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