【中國經濟】數據插水難見V型反彈  「保6」已成假議題

▲ 。估計全球疫情到6月仍難樂觀，總理李克強已經打「開口牌」，講明中國GDP增速非全年最重要工作，因此，所謂GDP增速是否要「保6」，已成為假議題。

國家統計局剛公布的宏觀數據，在新型冠狀病毒肺炎爆發下，工業增加值、投資、消費「三駕馬車」均大幅插水，中國經濟在內外疫情夾攻下，不可能期望稍後有V型反彈。估計全球疫情到6月仍難樂觀，總理李克強已經打「開口牌」，講明中國GDP增速非全年最重要工作，因此，所謂GDP增速是否要「保6」，已成為假議題。

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國家統計局3月16日公布的數據顯示，1-2月中國規模以上工業增加值、投資、消費按年分別下降13.5%、24.5%和20.5%，均明顯超出此前市場預期，同時，調查失業率也明顯上行，2月達到6.2%，為有數據以來最高，而企業就業人員周平均工作時間僅為40.2小時，較1月減少6.5小時。

雖然，不少財金官員在最近均強調，新冠肺炎對經濟的影響是短期的，不會改變中國經濟長期向好的基本面，也不會改變中國經濟內在向上的發展勢頭。這些回應主要還是穩定人心，又或者說純屬官腔，重點還是要看實際情況。

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中國國務院總理李克強3月10日主持召開國務院常務會議商議確定應對疫情影響穩外貿穩外資等新舉措。他表示，下一步要實現經濟恢復性增長，努力保持全年經濟運行在合理區間，要靠更大力度的市場化改革，靠更大力度的對外開放。

李克強指出，無論如何，都要全力以赴穩住就業。所有相關部門在考慮全年工作的時候都要把穩就業放在重中之重的位置。他特別強調：「只要今年就業穩住了，經濟增速高一點低一點都沒什麼了不起的。」

去年底受到中美貿易戰及外圍需求減弱影響，在內地經濟圈已掀起了是否要「保6」的爭論，其重點在於，如果今年不能「保6」，就不能達成「兩個一百年」目標之一，即中共「建黨100年時（即2021年），GDP比2010年翻倍」。

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然而，值得注意的是，近日中共高層談及今年目標，主要還是要完成今年原定的脫貧目標，暫時未有再提「兩個一百年」，加上克強總理以上的一番話，可見中央最高層或已放棄今年GDP「保6」這個不符現實的目標。

事實上，就算內地目前疫情趨緩，但仍面對多重挑戰。其一，復工復產並不如想像般順利，地方政府要確保不要有新的爆發，就很難放開手腳去復工復產，因為擔心一個不慎又有社區感染出現，頂上烏紗不保。況且，就算復工不等於復產，工人來到還要隔離，還有生產鏈、供應鏈也未完全恢復，這不是一時三刻可解決的。

其次，外圍正藉新冠肺炎爆發高峰期，必然令外圍市場進一步冰封，其中包括需求大幅回落，內地廠家就算復工也未必有單；另一個則是生產物料供應問題，內地也有不少生產原料及元件需靠外國供應，目前歐美各國全面「封國自保」，也勢必影響中國的廠商。

再者，就算工廠復工，內地不少地方仍在封城，首都北京更嚴格限制外來人隔離，消費市場復活要比生產更遲一步，換言之，要社會恢復正常流動，消費才可真正活動起來，這將是下半年的事。

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因此，不要期望中國經濟在未來數月有V型反彈，在半年經濟活動停滯下，還有諸多後遺症要面對，今年GDP增長目前變數太多，實很難訂一個目標，但肯定一點，「保6」已成為不可能任務了。

本報記者：高青

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