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【肺炎疫情】中美外交戰升級！美促中方勿播荒誕傳言 京反駁

國情動向 04:22 2020/03/17

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繼美國國務院近日召見中國駐美大使，抗議中國政府暗示新冠病毒是美軍帶進武漢，美國國務卿蓬佩奧周一與中共中央外事辦主任楊潔篪通話，呼籲中方不要散播虛假訊息、荒誕傳言。楊潔篪則正告美方勿再抹黑中國。

新冠肺炎全球大流行，中美疫情外交戰升級。繼美國國務院近日召見中國駐美大使，抗議中國政府暗示新冠病毒是美軍帶進武漢，美國國務卿蓬佩奧周一與中共中央外事辦主任楊潔篪通話，呼籲中方不要散播虛假訊息、荒誕傳言。楊潔篪則正告美方勿再抹黑中國。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）發布新聞稿表示，蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間周一與楊潔篪通話，對中方試圖將疫情怪罪到美國身上一事表達「強烈反對」。

蓬佩奧：反對中方欲將疫情怪罪到美國

歐塔加斯指出，蓬佩奧也在電話中強調，現在不是散播虛假訊息及荒誕傳言的時候，世上所有國家都該一起對抗新型冠狀病毒這個共同威脅。

【全球大流行】中國外交官再疑美瞞疫情　「你們到底隱瞞了什麼？」

【全球大流行】美國國務院回應「美軍播毒論」：中方散播陰謀論　想轉移責任

根據央視新聞報道，楊潔篪在電話中向蓬佩奧表示，美國部分政客不斷詆毀中國和中方防疫努力，對中國進行污名化，激起中國人民強烈憤慨。楊潔篪也代表中方正告美方，「任何詆毀抹黑中國的圖謀都不可能得逞，任何損害中國利益的行為都必將遭到中方的堅決反擊」。

中國外交部發言人趙立堅12日以中英雙語連發多條推文，質疑美軍將病毒帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」，引發美國政府強烈不滿。

楊潔篪：中方堅決反擊損害中國利益行為

路透社日前引述一名不具名美國國務院官員表示，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）13日召見中國駐美大使崔天凱，針對中方暗示病毒可能是美軍帶進武漢一事，傳達美方嚴正態度。

【全球大流行】特朗普回應「美軍播毒論」：我們都知道新冠病毒來源

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

這名官員指出，中國因引發全球疫情大流行及對外隱瞞疫情，遭受外界廣大批評，而中方顯然想轉移這些批評。

當天被問及此事時，美國總統特朗普（Donald Trump）也明白表示：「他們知道它（病毒）從哪來，我們都知道它來自哪裡。」

【新冠肺炎】稱病毒或由美軍傳武漢 趙立堅如何成「網紅」外交官？

【新冠肺炎】 病毒由美軍帶來？外交部：病毒源頭屬科學問題 需聽專業意見​​​​​​

【新冠肺炎】何大一：毫不懷疑新冠病毒起源於中國

【新冠肺炎】鍾南山：有信心4月底基本控制疫情 仍不清楚病毒來源

責任編輯：伍樂

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