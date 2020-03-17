【新冠肺炎】援鄂醫護分批撤離 首支醫療隊離開武漢

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情未完，總理李克強昨日主持召開中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議。會議指出，目前全國疫情防控形勢持續向好，但境外輸入病例帶來不確定性，要精準加強防控。另在保證重症患者得到高水平治療、幫助湖北恢復正常醫療服務的基礎上，有序組織援鄂醫務人員分批撤離。

其中，陝西國家緊急醫學救援隊43名隊員，今天清晨6時多從武漢出發，返回陝西。

會議指出，要根據疫情最新變化做好科學防控，精準防範疫情跨境輸入輸出，做好疫情防控後續工作，加快推進全面復工復產、恢復正常生產生活秩序。

精準加強疫情輸入輸出防控

會議認為，目前內地疫情防控形勢持續向好，疫情蔓延擴散勢頭得到基本控制。當前境外輸入病例給疫情結束帶來不確定性，要精準加強疫情輸入輸出防控，加強同有關國家衛生、海關等對口溝通合作和行動協調；嚴格執行個人、地方、接待方、家庭等報告制度，並做好國內居民出境旅遊相關提醒。

此外，會議指出，各地要及時足額兌現對防控一線醫務人員、社區工作者、公安幹警、志願者等人員補助。督促用工單位對參與新建、改造防控救治設施的勞動者，及時兌現勞動報酬。制定專門方案，組織滯留在鄂在漢外地人員及滯留在外地的湖北籍人員返鄉。在保證重症患者得到高水平治療、幫助湖北恢復正常醫療服務的基礎上，有序組織援鄂醫務人員分批撤離。

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據國家衛健委、醫政醫管局監察專員焦雅輝表示，原則上是先從承擔方艙醫院任務的醫療隊開始陸續撤離，定點醫院的醫療隊完成新冠肺炎患者救治任務後，原地休整幾天也陸續安排有序撤離。

穩定勞動關係 促進就業

會議又稱，要做好疫情期間臨時徵用的房屋、交通工具、相關設施設備等返還清退和依法補償。要保障被依法隔離等勞動者的工資等權益，鼓勵企業與職工協商採取調整薪酬、縮短工時等方式穩定勞動關係。加大農民工特別是貧困勞動力、湖北籍勞動力就業促進工作力度。各地要落實屬地責任，統籌做好因疫情病亡人員善後工作。

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最後，會議表示，目前多數省份已調低疫情應急響應級別，要相應改善復工復產中的疫情防控措施，加強地區間協調，通過點對點運輸等促進務工人員盡快返崗。多日未發生新增病例的地區間，要採取措施促進人員更加便利地相互流動。科學確定務工人員返崗留觀時間。工作期間做好各種防護，以利於全面復工復產。

責任編輯：伍樂

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