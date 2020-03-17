【全球大流行】特朗普推文談新冠肺炎疫情 首稱「中國病毒」

▲ 新冠肺炎全球大流行，新冠病毒起源爭議，演變為中美外交角力。美國總統特朗普周一晚間在Twitter提及新冠肺炎疫情時，首度以「中國病毒（Chinese Virus）」稱呼，引來特朗普是否對中國質疑美軍將病毒帶到武漢不滿的聯想。

新冠肺炎全球大流行，新冠病毒起源爭議，演變為中美外交角力。美國總統特朗普周一晚間在Twitter提及新冠肺炎疫情時，首度以「中國病毒（Chinese Virus）」稱呼，引來特朗普是否對中國質疑美軍將病毒帶到武漢不滿的聯想。

美國國務卿蓬佩奧周一曾與中共中央外事辦主任楊潔篪通話，呼籲中方不要散播虛假訊息、荒誕傳言。楊潔篪則正告美方勿再抹黑中國。

特朗普當地時間周一晚推文表示，美國將強力支持像是航空與其他格外受到中國病毒（Chinese Virus）影響的行業。「我們將比以往更強大！」

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!

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這是特朗普首度以「中國病毒」稱呼2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。在此之前，特朗普談到新冠肺炎時，都是使用「冠狀病毒」（Coronavirus），只曾在10日轉貼一則保守派學生運動人士柯克（Charlie Kirk）推文，柯克在該則推文中使用「中國病毒」。

中國外交部發言人趙立堅12日以中英雙語連發多條推文，質疑美軍將病毒帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」，引發美國政府強烈不滿。

蓬佩奧：北京勿散播虛假訊息

特朗普13日在白宮召開記者會時被問到此事時曾表示，「他們知道它（病毒）從哪來，我們都知道它來自哪裡。」

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美國媒體報道，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）13日召見中國駐美大使崔天凱，針對北京暗示病毒可能是美軍帶進武漢一事，傳達美方嚴正態度。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間周一與中共中央外事辦主任楊潔篪通話，也呼籲北京不要散播虛假訊息、荒誕傳言。

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責任編輯：伍樂

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