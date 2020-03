【全球大流行】特朗普推文談新冠肺炎疫情　首稱「中國病毒」

新冠肺炎全球大流行,新冠病毒起源爭議,演變為中美外交角力。美國總統特朗普周一晚間在Twitter提及新冠肺炎疫情時,首度以「中國病毒(Chinese Virus)」稱呼,引來特朗普是否對中國質疑美軍將病毒帶到武漢不滿的聯想。

美國國務卿蓬佩奧周一曾與中共中央外事辦主任楊潔篪通話,呼籲中方不要散播虛假訊息、荒誕傳言。楊潔篪則正告美方勿再抹黑中國。

特朗普當地時間周一晚推文表示,美國將強力支持像是航空與其他格外受到中國病毒(Chinese Virus)影響的行業。「我們將比以往更強大!」

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!