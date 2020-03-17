【新冠肺炎】以恒河猴接種 內地研究證新冠病毒可經眼結膜感染

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在全球持續爆發，內地有研究在恒河猴的眼結膜接種新冠病毒，證實新冠病毒可通過眼結膜感染，呼籲人們尤其是醫護人員佩戴護目鏡和勤洗手，以防止眼結膜傳播。

內地傳媒報道，生物科學預印本平台bioRxiv，日前發表關於新冠病毒通過眼結膜途徑傳播的新研究，「Rhesus macaques can be effectively infected with SARS-CoV-2 via ocular conjunctival route」，尚未經過同行評議。中國醫學科學院醫學實驗動物研究所秦川團隊發現，恒河猴可通過眼結膜途徑有效感染新冠病毒，這為病毒預防，尤其是醫護人員的防護，提供重要理論支持。

研究人員在3隻健康的雄性恒河猴中隨機選取兩隻，並在其眼部接種新冠病毒溶液，另一隻則在氣管接種作為對照。接種後連續7天，研究人員觀察3隻恒河猴的臨床症狀，並在接種當天及接種後的1、3、5、7天後，分別採集其眼部、口鼻腔、咽喉及消化道的分泌物樣本。接種後第七天對氣管接種及其中一隻結膜接種的恒河猴進行臨床解剖。

籲勤洗手 戴防護眼鏡

接種後第1天，研究人員能在眼結膜感染恒河猴的結膜拭子中，檢測到病毒載量，但隨後就無法再在結膜中檢測到病毒。研究團隊認為，這意味著接種的新冠病毒，或會從結膜轉移到呼吸道和其他組織。

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在接種後的1至7天，3隻恒河猴的鼻咽喉分泌物均檢出病毒。7天後的解剖顯示，結膜接種的恒河猴體內病毒主要分布在眼球、鼻淚管及口鼻腔內，左肺下葉、鼠蹊部、胃部、十二指腸及盲腸等也有。氣管接種猴體內病毒則集中在肺部，鼻腔、氣管、肺淋巴結的病毒濃度，比結膜接種猴顯著更高。

檢測結果表明病毒經眼結膜進入體內的感染路徑，與經呼吸道不同，是相對獨立的傳播途徑。研究人員根據檢測結果及解剖結構推測，攜帶新冠病毒的眼淚及其他眼部分泌物，或主要經由鼻淚管進入呼吸道，或被吞嚥後進入消化系統。

實驗結果表明，結膜是新冠病毒傳播的門戶。這意味尤其是臨床醫生，當與病人接觸或到人多地方時，有必要提高對眼睛保護，定期洗手並佩戴防護眼鏡。

責任編輯：伍樂

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