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【中國經濟】發改委：適時推出儲備政策 加大政策對沖力度

經濟脈搏 11:52 2020/03/17

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新冠肺炎疫情衝擊，首兩個月中國經濟增長數據大幅回落，國家發改委表示，中國擁有的政策工具依然存在，將密切監測經濟運行態勢，根據實際發展需要，適時推動相關儲備政策出台實施，加大政策對沖力度，力爭將疫情的影響降到最低。

指疫情衝擊是暫時性階段性

國家發改委今日舉行3月例行新聞發布會，綜合司副司長李慧在例行發布會上稱，從目前情況來看，疫情確實對經濟運行帶來了明顯影響，供需平衡均受到打擊衝擊，一些行業企業特別是中小微企業生產經營面臨很多困難，前兩個月主要經濟數據都出現了明顯的回落。

但她指，疫情的衝擊是暫時性的、階段性的，隨着疫情防控的成效日漸顯現，一系列已經出台的階段性應急政策措施逐步落地，特別是後續還將適時推動出台一系列對沖政策，企業活力和市場潛力將進一步激發，經濟運行必將回歸常態，實現國民經濟和社會發展目標任務具有很多支撐。她指出，從目前調研了解的情況來看，企業家信心也正在逐步回穩，國際上對中國經濟發展也充滿信心。

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李慧又稱，這段時間，美歐等主要經濟體對宏觀政策做了大幅調整，各方面都很關注，這段時間以來，中國各地各部門也出台實施總計超過1萬億美元的減稅降費政策，促進消費提質擴容的19條措施以及昨天開始實施的定向降準等等。而中國擁有的政策工具依然充足。下一步將有序推動復產達產，根據疫情分區分級推進復工復產，使人流、物流、資金流有序轉動起來；加大對重點行業和中小企業幫扶力度，全面強化穩就業舉措。

發改委：除湖北外全國復工率逾九成

發改委新聞發言人孟瑋在發布會則表示，全國規模以上工業企業復工率提高較快，除湖北等個別省份外，全國其他省復工率均已超過90%，其中浙江、江蘇、上海、山東、廣西、重慶等已接近100%。

孟瑋指出，根據電網企業監測的用電情況，目前有色金屬行業用電量已達去年正常水平，醫藥、化工、電子行業用電量已恢復到正常水平的九成以上，鋼鐵、機械、紡織行業用電量恢復到正常水平的八成以上，鐵路裝車數已恢復到正常水平，民航、港口、水運均正常運營。

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此外，發改委外資司副司長吳紅亮表示，疫情發生以來，因為多種原因，比如交通物流受阻、人員因為隔離無法到崗、防疫物資不足等因素，外資企業跟內資企業一樣遇到了經營上的困難。通過跟外國商會和很多跨國公司保持密切聯繫，了解到部分企業也出現了難以接到訂單，或者接到訂單也難以完成的情況，的確存在一些訂單轉移的問題。

但是他指出，隨着復工復產，產業鏈上下遊各個環節逐步打通，總體來講形勢在逐步好轉。特別是進入3月份以來，隨着全國疫情防控形勢不斷向好，企業復工復產率也在不斷提升，外資企業在華生產經營逐步走向正常，訂單完成情況不斷好轉，因此企業的信心加快恢復。所以，從目前看，認為外資企業外遷的問題並不突出。從這個角度來講，外資的基本盤是穩的。

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