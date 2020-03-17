【全球大流行】台灣加強防疫 高中以下師生本學期禁止離台

新冠肺炎蔓延成全球大流行，多地頻爆新案例。在台灣，一位由希臘返台的高中生15日確診新冠肺炎而導致班級停課，中央流行疫情指揮中心16日表示，行政院已決議，高中以下師生這學期上課日結束前暫停離台。

台北市、新北市、桃園市昨日陸續宣布禁止高中以下學校師生出國。同日，疫情指揮中心指揮官陳時中也在記者會上表示，指揮中心已跟行政院建議，行政院也已接受建議，到這學期上課日結束前，高中以下學校師生將暫停出國，相關實施細節仍待教育部擬定。

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至於海外留學生部分，陳時中指出，目前尚未有召回計畫，已請外交單位研議如何幫助海外留學生。

教育部晚間發布新聞稿指出，配合疫情指揮中心，從加強防疫角度考量，自3月17日起到本學期上課日為止，高中以下學校全面停止師生離台計畫，如有特殊必要離台者可以專案申請，並加強返台後管理措施。

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教育部提醒，根據指揮中心決議，台灣人於3月17日起前往已公布的國際旅遊疫情第三級國家或地區，返台後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加徵必要費用；民眾入境填寫檢疫通知書資料若不確實，不得領取防疫補償金，違反相關檢疫規定者，依法罰新台幣10萬至100萬元（新台幣，下同），並公布姓名。依台灣此前的居家隔離檢疫補償辦法，居家隔離檢疫者及其照顧者每日可領1,000元，兩周最多可領1.4萬元。

據悉，截至16日，台灣共確診67例新冠肺炎病例。

責任編輯：尹航

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