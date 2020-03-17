【中國經濟】今年GDP翻番目標難實現？ 人行前官員倡提高赤字率谷經濟

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情嚴重衝擊經濟，前中國人民銀行調查統計司司長盛松成表示，今年中國經濟增長至少要達到5.6%，才能實現翻一番、全面小康目標，但在疫情之下，5.6%不容易實現。他建議財政應該放開3%的赤字率限定，通過提高赤字的方式刺激經濟。

彭博今日刊出盛松成上周的專訪。他稱，中國要實現今年全面小康目標所需的經濟增長率將面臨挑戰，「中國經濟2020年至少要達到5.6%才能實現翻一番，這個目標如果沒有疫情不會有什麼問題，但在疫情情況下，5.6%是不容易實現的」。

內地致力實現其2020年底經濟較2010年翻一番、從而建成全面小康社會的承諾。但受到疫情衝擊，中國首兩月工業、投資及消費數據呈現雙位數負增長，均遠遜於市場預期，並創下歷史新低。同時，2月全國城鎮調查失業率升至6.2%，創紀錄最高水平。

隱性失業較普遍 拖累消費

盛松成認為，企業停工或半停工，令員工收入下降，隱性失業比較普遍。這不僅令即期消費減少，對未來3、5個月，甚至更長時期的消費，也會有影響。他建議，將個人所得稅的減稅事項再度提上議事日程。

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他又提出，財政應該放開3%的赤字率限定。值得注意，今年因疫情導致兩會推遲，今年中國赤字率目標尚未確定，去年為2.8%，此前僅在2016年和2017年等個別年份達到3%，但從未逾越3%的紅線。

國家統計局新聞發言人毛盛勇昨稱，綜合來看，中國政府債務總體水平還比較低，特別是債務形成的資產多數有比較好的營利能力，從這個角度來看，適當提高赤字率是有空間的。

貨幣政策僅輔助 難控制資金放到實體經濟

另一方面，盛松成表示，本輪刺激經濟的手段主要靠財政政策，貨幣政策僅是輔助。他指出，從2月金融數據來看，貨幣供應量再大量增加或會造成資產價格泡沫，資金可能會到股市和房地產市場，反而到實體經濟不多。「即便是定向的寬鬆，也很難控制小微企業拿到貸款後的資金投放。」

事實上，在全球央行減息潮，中國人行昨日進行中期借貸便利（MLF）操作，出乎市場意外並未跟隨降息。

盛松成認為，財政政策通過短期刺激手段將經濟刺激上去後，稅基就大了，財政收入後續會相應增加。「我相信今年基建投資一定大幅上升，房地產投資也不會差，畢竟我們看到很多土地已經開始賣了，」他稱。

責任編輯：伍樂

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