【全球大流行】大批留學生「組團」回國引爭議 內地網民指責：「千里投毒」

新冠肺炎全球大流行，歐洲多國變重災區、反而中國疫情暫紓緩；不少中國在海外的留學生開始「組團回國」，歐洲回國航線一票難求，價格普遍暴漲至數萬元人民幣。但在內地社交媒體上，出現多起因海外人員回國而引發的爭議，有網民甚至批評海外華人說：「國家有難你不在，千里投毒你第一，這就是精緻的利己主義者」。

近幾天來，意大利、西班牙、德國、法國的新增病例數量都繼續猛漲，以至於世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在上周將歐洲描述為新冠疫情的「震央」。在這種情況下，很多中國赴歐美地區的留學生紛紛購買機票回國，有的還在社交媒體上創建「回國群」，組團搶購機票。

留學生組團搶購 回國機票暴漲至數萬元

據英國廣播公司（BBC）報道，來自浙江杭州的喬伊在英國利茲大學（University of Leeds）就讀國際商務專業。即將在今年6月本科畢業的她在一周前便選擇從英國經荷蘭阿姆斯特丹飛回中國。她表示，她所知道的就有數百名中國留學生正在或凖備回國。

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為了防止在飛機和機場被同行人員感染，喬伊在飛機上全程穿戴了醫用手套、護目鏡和N95口罩，在後半程她甚至穿上了防護服。「我全程都沒吃任何東西，也沒上廁所，」喬伊回憶稱。

她表示，抵達上海後，空乘人員先將來自意大利等疫情嚴重國家的乘客叫下飛機進行集中隔離。由於英國暫時還未被列入名單，在等待了3個多小時後，邊檢人員終於在她的護照上貼了一張綠色的貼紙，意味著她可以回家。

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報道指，在中國的社交媒體微博上，像喬伊一樣的中國赴歐美的留學生們，紛紛發文號召創建「回國群」或「轉機群」，組團尋找伙伴回國。但多人表示，近期航班取消的情況非常嚴重，一些人甚至購買兩張或三張機票以防出現意外。

在機票一票難求的情況下，一些留學生還選擇了包機回國。據《南華早報》周日（3月15日）報道，包租一架可容納60個座位的飛機的成本，約為200萬元。均攤到每位乘客的成本約為3.5萬元人民幣。

留學生抱怨檢查等待時間過長 網民批：受不了就回去

不過，在過去的周末，中國社交媒體上也出現了多起海外華人因疫情期間回國而引發的爭議。其中，一名從日本回到中國的北京居民，因被告知可以「居家隔離」，但回到小區後受到社區人員的指責和阻攔而被迫離開。

在另一起事件中，一位在法國讀書、網名為「豌豆公主病的日常」女生，在抵達上海後，被要求前往醫院進行檢查。她在微博上抱怨檢查程序等待時間過長、沒有乾淨的礦泉水喝等問題，遭到內地網民指責。

一名微博網民批評說：「請廣大海外人士明白，你們是回來避難的，不是回來當大爺的。中國人民都在共克時艱，你們要是受不了就回去」。還有更加激進的網民要求關閉邊境，或對回國人員徵收更高的隔離費用。一條獲得眾多點讚的評論寫道：「國家有難你不在，千里投毒你第一，這就是精緻的利己主義者」。

但也有網民對此持不同意見，認為人性趨利避害無可厚非。一名網民質問道：「海外華人沒有給國家做貢獻嗎？而且大多數回來的都是中國國籍吧，沒在中國交社保納稅嗎？」

喬伊對此也表示「很難過」。她認為，大部分留學生都能保持自覺性，不會給其他人添加麻煩。她說：「在當初疫情爆發時，我和很多其他人都參與了給國內捐口罩和防護服。現在我們很多人都在感嘆，我們在國外被外國人歧視，回國還要被同胞罵，」

上海專家：留學生回國需慎重考慮

對於許多在疫情嚴重國家生活的留學生是否需要回國，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，這需要慎重考慮。他說：「不管回不回，你要考慮兩個問題，第一疫情要多長時間？回來是不是決定再也不回去了？如果疫情要延緩半年呢？你讀書工作都不要了？第二如果不回來待在那裏怎麽辦？」

張文宏建議，要採取有效的個人防護，保持社交距離，然後洗手，再加上戴口罩，這三點都採用，這是讓自己不生病是最好的辦法。

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責任編輯：伍樂

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