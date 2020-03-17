新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情衝擊全球經濟。渣打銀行最新發表報告指出，中國首季經濟下滑超預期，加上疫情全球大流行，令全球經濟衰退風險增加，該行將今年中國經濟增長預測，由原本的5.5%下調查4%。但在政策加碼及經濟活動逐漸回復正常下，預計第二至四季GDP增長將反彈至6%以上。

渣打銀行預期，中國第一季國內生產總值（GDP）將按年收縮4.2%，而最新數據顯示，1至2月收縮達12%。

不過，渣打料中國未來三季將迎來強勁經濟反彈，預計第二、第三及第四季GDP，將分別按年升6.1%、6.3%及6.4%，受政策支持增加及經濟活動回復正常所帶動。新冠肺炎疫情或減少外部需求，但與其他經濟體比較，中國復產和維持生產能力較佳，可能抵銷部分影響。

中國經濟數據慘烈 何時出谷底還看3大因素

中國經濟真正危機：復工≠復產 復產≠復元

中國復產能力較佳 或抵銷外需減少影響

▲ 報告指中國復產和維持生產能力較佳。

報告又預期，中國將繼續進行寬鬆，料人行將於第二及第三季分別下調存款準備金率各50基點，並預期未來兩季中期借貸便利（MLF）利率各下調10個基點，主要因全球央行寬鬆，為人行創造更多空間降低社會融資成本。若第二季經濟未出現復甦，基準存款利率下調窗口將會打開。

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渣打並將今年末10年期中國政府債券收益率預測由2.8%調降至2.45%，並繼續預期今年廣義預算執行赤字佔GDP為6.5%，較去年5.6%提高，因當局更聚焦於基建開支。

責任編輯：伍樂

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