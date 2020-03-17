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【新冠肺炎】世衞：新冠病毒特定條件下可在空氣中存活更久 尤其在醫院

社會熱點 13:29 2020/03/17

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世界衞生組織(WHO)指，有新研究顯示，新冠病毒在特定條件下，可在空氣中存活，不過這取決於熱量及濕度等相關因素。上述發現雖然與世衞早前發布的細節大致相同，但考慮到有空氣調控的醫療護理院舍環境下，病毒於空氣傳播的機會上升，因此有意向醫護人員發出空氣傳播預警，提醒他們更小心應對傳播風險。

進行氣霧生成程序時 或會將病毒進行氣霧化

世衛新發疾病主管 Maria Van Kerkhove 周一在記者會上指出，這種病毒是通過液滴或少量液體傳播的，大部分是通過打噴嚏或咳嗽傳播。「當您在醫療設施中執行氣霧生成程序（aerosol-generating procedure）時，您就有可能對這些顆粒進行氣霧化，這意味著它們可以在空氣中停留更長的時間。」

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她補充說：「非常重要的是，醫護人員在為患者服務並執行這些程序時應採取額外的預防措施。」她建議醫護人員應配戴N95口罩，WHO也正在考慮對醫護人員採取空氣防護措施（airborne precautions）。

此外，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）還表示，不要蒙住雙眼救火，各國須檢測每個疑似病例。他指，預防感染及挽救生命最有效的方法，就是「打破傳播鏈」，因此進行檢測及隔離是必要的。

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責任編輯：尹航

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