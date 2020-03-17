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【新冠肺炎】《方艙醫院真神奇》主創：傳達樂觀精神 勿把苦難塞給孩子

社會熱點 13:37 2020/03/17

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內地新冠肺炎疫情緩和之際，近日一首兒歌《方艙醫院真神奇》被指「太過歡樂」、把喪事當喜事辦，引發批評。該首歌曲主創蔣軍榮回應稱，網友未理解他們的創作初衷，指歌曲本身就是為了傳達樂觀主義精神，不要把苦難塞給孩子，但指唱歌孩子的妝容和表演有些地方沒處理好。

《方艙醫院真神奇》以抗擊新冠肺炎疫情為背景，由兒童文學家譚哲作詞，湖南師範大學教師蔣軍榮和青年作曲家卜文正聯合作曲，展現武漢方艙醫院內醫護人員與患者攜手抗疫場景。但歌曲曲風歡快，演唱歌曲的兒童妝容獨特等因素，引起負面評論。

承認孩子口紅顯眼 表演略誇

《新京報》聯絡到蔣軍榮回應事件。蔣軍榮表示，歌曲是一首兒歌，小孩子的世界和大人成人世界完全不同，成人可以談苦難，對小孩子則應該守護他的童心，不應該把苦難塞給小孩子，應該站在孩子的角度說話，「比如一個醫生媽媽出征的時候，對她的小孩子說，自己是去當奧特曼打怪獸，這就是站在孩子的角度說話」。

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他還稱，「我們表現樂觀主義精神，我們難道要生活在悲觀中嗎？我們難道有樂觀主義精神就是對英雄的不敬了嗎？」

蔣軍榮認為，音樂本身並沒有問題，孩子們的演唱也沒有問題，但承認孩子的口紅塗得較為顯眼，表演也顯得有些誇張。網友們對歌曲的反應，給孩子帶來了傷害，他尊重網友的批評，但請不要傷及孩子。

據他表示，他和朋友們為抗疫創作了一組歌，《方艙醫院真神奇》是其中一首，此前已發布《為鍾爺爺畫像》《避傳染病常識童謠》等5首歌曲。

網民反應：

月刊少年宋富貴： 沒人塞給孩子啊，大家不是清一色的都在罵你們主創嗎？

秦曄：這種樂觀精神好假，是成人強加給兒童的

貝勒王duki：你們倒是沒把苦難塞給孩子，塞了做作和虛假，塞了狗屁不通的歌詞，強行娘化小男孩... ...孩子是無辜的，不是你們撈政治資本和作秀的道具​

道和奇：感覺這種是低級紅，高級黑​

佳鏡湖影：那你大人自己唱啊，把小孩化妝成這樣…誰樂觀的起來？

西瓜天天：歌曲主創應該反省，為什麼會適得其反？！

何莫莫V：不是對英雄不敬，是對死難者的冷漠，是同情心的缺失！

翎空菲翔：正確面對，孩子需要的就是正確引導，正確的價值觀。

責任編輯：伍樂

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