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北京故宮遭破門闖入！東華門遭私家車撞開 瘋狂司機被警押走（有片）

社會熱點 13:39 2020/03/17

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北京故宮遭破門而入！東華門遭私家車撞開，瘋狂司機被警押走。

北京故宮昨天（16日）晚上遭人駕車破門而入。多間內地媒體報道，事件中有人駕着一輛私家車，撞破新華門、長驅直入故宮範圍，疑犯事後被警方帶走調查，故宮官方已證實車撞事件，指東華門的門釘被撞毀。犯事者的動機暫未明確。

《北京青年報》及《環球時報》網上版報道，事件發生在16日晚間，微博上流傳短片顯示，涉事私家車直接撞開東華門的大門後駛入，有門釘被撞受損。拍片者表示，肇事司機聲曾對警方稱「有人要害他」。

有自媒體報道，涉事司機撞開東華門後，破門而入猶如無人之境、並衝破3道物體防綫，往太和殿廣場開去。但這些細節有待證實。

衝破3道防綫  往太和殿廣場開去

故宮博物院官方微博今天（17日）回應該事件表示，「針對今日有網民發佈周一開車進入故宮事件，經核查屬實。故宮博物院對此深表痛心並向公眾誠懇致歉。今後，我院將嚴格管理，杜絕此類現象。感謝社會各界對故宮博物院的關愛與監督。」

北京故宮昨天（16日）晚上遭人駕車破門而入。多間內地媒體報道，事件中有人駕着一輛私家車，撞破新華門、長驅直入故宮範圍，疑犯事後被警方帶走調查。

東華門。

事後，相關影片在微博遭到大面積刪除，有網民質疑，肇事者是否有特權。有網民稱，「就想知道，這東華門是不是人民的東華門，是不是文物，是不是受法律保護，為什麼沒有任何警情通報，為什麼秒刪視頻，為什麼有人在降熱度，為什麼被屏蔽，為什麼連東華門被撞都有被加入敏感詞彙？依據的是什麼法律？動用的是什麼行政手段？什麼時候國家輿論管控和信息屏蔽管理成為特權了？」

東華門為紫禁城東門，建於明永樂十八年（1420年），是專供太子出入紫禁城的門。在紫禁城建成之初到明嘉靖朝之前，文華殿一直作為太子的宮區使用，東華門就是供太子出入紫禁城的通道。因此東華門的級別略低於其他三門，門釘也自然比其他門少一列。也是因此，從明朝開始皇帝就幾乎不從東華門出入紫禁城。

東華門門釘受損  暫未知作案者動機

在清朝，清朝皇帝死後梓宮由東華門出入，因送殯迎靈都由東華門出進，所以東華門俗稱「鬼門」。因此東華門門釘數用陰數，為縱九橫八七十二顆，為偶數。而紫禁城的午門、西華門、神武門每扇門的門釘都是九行九列八十一顆為奇數，即陽數。是符合清代禮制的。

今年一月中旬，叫「露小寶」的紅後代親屬，開著奔馳吉普車進入故宮西華門，並在微博上炫耀，引發大陸輿論嚴厲抨擊。後來，故宮把這件事歸究於西華門的保安工作不嚴，北京故宮博物院院長出面道歉。

「露小寶」隨後份被起底，是原全國政協副主席何長工的孫媳。此後，何長工家族中的女兒何光瑨通過代轉聲明向外界致歉，稱「哥嫂管教不嚴，給社會造成惡劣影響」

東華門受損。

本報記者：費風

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