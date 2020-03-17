【新冠肺炎】倫敦回內地留學生無症狀感染　曾於香港轉機

貴州省應對新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室發布消息，貴陽市周一（16日）發現一名境外輸入病例，是倫敦返回貴陽的留學生，曾於香港轉機。目前該學生已入院隔離，其父母經病毒檢測無感染，目前正隔離觀察。

香港轉機到成都 後乘高鐵到貴陽

消息指，該這名無症狀感染者向姓男子今年20歲，由倫敦經香港轉機到成都後乘坐高鐵，於周日（15日）深夜11時43分到達貴陽北站，由其父母駕車接回家中居家隔離觀察。

周一成都海關通報貴陽海關，向某的核酸檢測為陽性，相關部門同日晚上7時28分將他轉送將軍山醫院作進一步檢測和治療。同時疾控部門已對向某居住的貴陽市南明區小區相關區域進行消毒。

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據了解，向某無發燒、無呼吸道症狀、血常規正常、胸部CT為陳舊性病變，經省級專家組討論，確認他為無症狀感染者。目前向某情況平穩。

無症狀感染者不通報 貴州省新增零

因國家衛生健康委員會早先明確，無症狀感染者不在每天早晨的報告範圍內，但如果無症狀感染者在集中隔離期間出現症狀，則將其歸為確診病例，予以報告。

貴州省衛健委官網今日通報，貴州全省昨日新型冠狀病毒肺炎無新增確診病例。

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此外，四川省亦新增1宗境外輸入的新冠狀肺炎無症狀感染病例。據四川省綿陽市衛健委，羅某3月13日從西班牙返回綿陽，為無症狀感染者。目前正在定點醫院接受醫學隔離觀察，同機的25名密切接觸者和2名家人已隔離觀察。

責任編輯：蒯宇澄

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