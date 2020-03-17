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【新冠肺炎】專家：武漢新增確診有望3月20日左右清零 兩大問題不能鬆懈

社會熱點 15:07 2020/03/17

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內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟昨稱，武漢疫情防控現在進入「衝刺」階段，3月20日左右新增確診人數有望清零，之後要觀察兩星期，若不再有新增確診患者，武漢才可以逐步解封復工復產。

不過，李蘭娟表示，即使實現新增患者清零，疫情防控工作仍然不到鬆勁的時候，仍要密切關注社區和發燒門診的防控工作，防止疫情「死灰復燃」。

社區繼續防控 發燒門診要規範

她又指出，還有兩大問題不能放鬆。第一，武漢畢竟是重災區，有沒有潛在感染者，有沒有死灰復燃的情況，所以社區防控仍要非常小心，絕對不能放鬆。

第二，每間醫院的發燒門診一定要更加規範的開展，所有發燒病人都必須到發燒門診，這些門診都必須進行流感包括新冠病毒的檢測，若有陽性，要按流行病學要求隔離，包括密切接觸者要隔離，發現一個隔離一個，不要造成新的流行。

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此外，李蘭娟還說，要繼續加強對重症患者的救治不能放鬆，盡最大努力挽救重症患者的生命。

對於國際疫情持續爆發，李蘭娟認為，中國在疫情防控中積累了大量經驗，尤其是早發現、早診斷、早隔離、早治療的四早經驗，值得國際學習。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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