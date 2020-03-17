雲南一醫院被揭用過期兩個多月藥劑 衛健委介入調查

有內地網民15日爆料稱，雲南省曲靖市第一人民醫院醫護人員為患者注射過期兩個多月的藥劑。該網民發布的文章及視頻顯示，當事患者今年75歲，針水瓶上的標簽顯示其品類為「脂肪乳注射液」，有效期至今年1月。經查，網民爆料事件屬實，當地衛健委已介入調查。目前患者暫未發現不良反應。

據內地新京報，經調查，輸注過期脂肪乳劑情況屬實，事件發生於3月14日，該院腫瘤科護士在輸液過程中給患者輸注的脂肪乳劑有效期為2018年2月至2020年1月。

▲ 該院腫瘤科護士在輸液過程中給患者輸注的脂肪乳劑有效期為2018年2月至2020年1月。（網上圖片）

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脂肪乳注射液的說明書顯示，該產品用於胃腸外營養補充能量及必需脂肪酸，預防和治療人體必需脂肪酸缺乏症。

據曲靖市第一人民醫院工作人員提供的醫院通報，事發後，醫院分管副院長及相關職能部門、科室負責人到病房看望患者，代表醫院向患者及其家屬道歉，醫院組織相關專家對患者病情進行評估。經評估，目前患者暫未發現因輸注該液體後導致的不良反應，醫院將嚴密觀察病情變化。此外，醫院對相關責任人進行了待崗處理，並將對該事件進行深入調查，在進一步調查的基礎上，將對相關科室（部門）及相關人員做出嚴肅處理和問責。

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曲靖市衛健委醫政醫改科工作人員表示，曲靖市衛健委已了解該事件，目前已介入調查，待調查完成後將公布結果。

責任編輯：尹航