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【新冠肺炎】中美口罩戰？  納瓦羅再提將醫療供應鏈移回美國

社會熱點 15:21 2020/03/17

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）在美國數州肆虐，暴露美國藥品及醫療用品對外國的仰賴。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，他正準備一項行政命令，要將醫療供應鏈從海外移回美國本土，以解決依賴性問題。早前納瓦羅接受訪問時，對中國禁止3M口罩出口大表不滿，稱可能會要求在中國設廠的口罩廠商撤回美國。

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白宮貿易顧問納瓦羅今天接受CNBC「財經論壇」（Squawk Box）訪談，被問及美國總統川普試圖以重金說服德國生技公司CureVac將研發工作移師美國，為美國獨家生產抗2019年新型冠狀病毒疫苗的傳言。

納瓦羅雖不願正面回應傳言，但他提及美國確實有在本土生產更多醫療用品的需求。納瓦羅指出，不只是藥品而已，美國在醫療用品及設備上也十分仰賴全球供應鏈。

納瓦羅表示，美國先進藥品成分約有70%來自國外，而這項行政命令的本質，是要將所有相關生產工作遷回美國本土。他強調：「這樣一來我們才不須擔心會對外依賴。」

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納瓦洛舉例，由於新型冠狀病毒疫情肆虐，醫療口罩需求大增，突顯仰賴外國供應鏈會遭遇的挑戰。他說，美國退伍軍人事務部、衛生部及國防部皆須購買大量醫療設備，「我們應該要讓他們向位於本土的美國製造商購買」。

早前納瓦羅在接受美國霍士財經（Fox Business）訪問時，被主持問到美國會否因為貿易戰的影響，出現醫療物資短缺的情況時，透露中國禁止3M口罩出口到美國、試圖中斷供應到美國物資的消息。他又表示白宮為了反擊，可能會要求在中國設廠的口罩廠商撤回美國，並在美國生產數十億個口罩，以確保美國不會出現物資不足的情況。

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納瓦羅又稱，美國有信心憑藉先進的醫療技術，可以降低物資的生產成本，不會再受中國所牽制。中美正就新冠肺炎源頭進行外交戰，如果美國以行政命令將3M口罩廠強制移回美國，兩國關係將進一步惡化。

責任編輯：高青

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響
 

高青 納瓦羅 貿易 疫情 醫療用品 貿易戰 口罩 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎

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