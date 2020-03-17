【中國經濟】A股隨外圍走弱收跌0.3％ 連跌5日

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擔憂未散，隔夜美股再暴瀉，道指瀉2997點創自87年股災以來最大單日跌幅。內地股市今日隨外圍繼續震盪，滬指曾跌逾2.5%，但隨後V彈，收市僅跌0.3%，為連續5日下跌。

分析指，外圍持續大跌，A股難獨善其身，短期料繼續承壓。但發改委推出針對「新基建」投資的新信號，加上各種政策性基金積極入市，有助支撐A股走勢。

兩市成交明顯縮量 北向資金淨流出超70億元

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滬深兩市今日雙雙小幅高開，但隨後迅速跳水，滬指一度跌逾2.5%，但中午跌幅收窄，在2800點以下寬幅震盪，截至收市，滬指報2779.64點，跌0.34%；深證成指報10202.75點，跌0.49%。創業板指則升0.36%，報1917.7點。

兩市成交合計總額為8,181億元（人民幣，下同），較上一交易日明顯縮量，其中，滬市成交3,230億元，深市成交4,951元。北向資金全日淨流出超70億元。

盤面上，多數板塊下跌，醫療器械、酒店餐飲、機場航運、汽車、景點旅遊等跌幅居前，電器設備、計算機、證券、半導體、建築材料等逆市上升。

發改委力挺經濟

聯儲證券首席投資顧問鄭虹表示，隔夜美股下跌，今日盤中A股出現V型反轉，主要源於美國股指期貨出現增長，市場情緒略有緩和；其次，發改委力挺經濟，尚有眾多政策儲備對沖疫情影響；第三，全球來看，中國基本面改善預期最明顯，市場投資主題不缺。

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市場對全球新型冠狀病毒肺炎疫情擔憂加劇，但內地疫情則持續緩和，內地昨新增確診新型冠狀病毒病例21例，其中，湖北武漢僅新增確診病例1例，境外輸入確診病例新增20例。

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責任編輯：蒯宇澄

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