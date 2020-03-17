【中國經濟】高盛料中國首季GDP跌9% 全年增長3%

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受新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情影響，多間機構下調中國經濟按年增長預測。高盛最新發布報告，對中國今年第一季GDP增速預測，由之前增長2.5%，大幅調降至收縮9%，全年增長降至3%。
高盛報告稱，中國官方今年1至2月經濟運行數據，以及3月至今的高頻指標表明，首季實際GDP增長，要比其先前預測的要弱得多。根據高頻跟蹤和行業水平分析，高盛料首季實際GDP下降9%。
第三季前 GDP增長難恢復至疫情
高盛認為，新冠肺炎疫情最近在其他國家迅速傳播，料第二季中國以外經濟體的增速將明顯放緩，在全球經濟疲軟的背景下，中國經濟活動的複蘇也可能受限。該行預計，在第三季之前，實際GDP都不會恢復到肺炎爆發前的增長趨勢。
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報告指出，大規模紓困措施將推高下半年增速，但若未來數月內，無法在全球範圍內控制疫情大流行，復甦或許會進一步延遲。高盛對今年全年中國實際GDP增速預測，由5.5%下調至3%。
責任編輯：伍樂