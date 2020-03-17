【新冠肺炎】特朗普稱「中國病毒」 耿爽：強烈憤慨 堅決反對

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情，引爆中美外交口水戰持續升級。美國總統特朗普首次在推文中，使用「中國病毒」（Chinese Virus）一詞，中國外交部發言人耿爽今日表示，這是對中國搞污名化，對此強烈憤慨、堅決反對。

耿爽今日在例行記者會上指出，近來美國一些政客把新冠病毒和中國聯繫，是對中國搞污名化，強調世衛和國際社會明確反對將病毒同特定國家、地區相聯繫，反對搞污名化。中方敦促美方立即糾正錯誤，並停止對中國的無端指責。

反對搞污名化 美應做好自己的事

▲ 耿爽

他表示，當前新冠肺炎疫情在全球多點爆發、擴散、蔓延，當務之急是國際社會齊心開展抗疫合作。他稱，美國應當首先做好自己的事，同時為抗疫國際合作、維護全球公共衛生安全發揮建設性作用。

【全球大流行】特朗普推文談新冠肺炎疫情 首稱「中國病毒」

【肺炎疫情】中美外交戰升級！美促中方勿播荒誕傳言 京反駁

【新冠肺炎】中國外交部發言人趙立堅：可能是美軍把疫情帶到武漢

【新冠肺炎】美國安顧問：中國隱瞞疫情 令全球應對延誤2個月

值得注意，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，昨日亦與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）通電話。楊潔篪批評，美國一些政客不斷詆毀中國和中方防控努力，對中國進行污名化，激起中國人民強烈憤慨，中方對此堅決反對，強烈譴責。他說，美方應該立即糾正錯誤，停止對中國的無端指責。中方正告美方，任何詆毀抹黑中國的圖謀都不可能得逞，任何損害中國利益的行為都必將遭到中方的堅決反擊。

根據美國國務院的聲明，蓬佩奧則表示，美方強烈反對中國試圖將冠狀病毒歸咎於美國。他強調現在不是傳播虛假信息和古怪謠言的時候，而是所有國家團結起來共同應對這一共同威脅的時候。

【全球大流行】中國外交官再疑美瞞疫情 「你們到底隱瞞了什麼？」

【新冠肺炎】中美口罩戰？ 納瓦羅再提將醫療供應鏈移回美國

中美最近就新冠病毒源頭針鋒相對。中國外交部發言人趙立堅上周在Twitter表示，可能是美軍把疫情帶到了武漢，「美國欠我們一個解釋」。特朗普之後曾稱，「他們知道它（病毒）從哪來，我們都知道它來自哪裡」。

分析認為，隨著其他國家新增病例持續激增，北京加大宣傳力度，避免擔負引發大流行病的責任，同時強調在國家主席習近平領導下中國獨特的「制度優勢」，令中國可以嚴格遏制措施，來控制病毒擴散。

而今年面臨總統大選的特朗普，被指試圖將疫情歸咎於中國。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響