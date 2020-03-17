【新冠肺炎】中國工程院：疫苗4月底完成大部分臨床前研究　法匹拉韋療效佳

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，藥物疫苗和檢測試劑研發備受關注。中國工程院院士王軍志表示，中國新冠疫苗國疫苗研究進展不會慢於國外，正在進行實驗動物的安全性和有效性研究，預期4月底完成大部分臨床前研究，並陸續啟動臨床申請和臨床試驗，已開始招募臨床試驗志願者等相關工作。

進展不會慢於國外 正招募臨床試驗志願者

王軍志指出，截至目前正按照5種技術路線開展新冠疫苗的緊急研製，而疫苗進入臨床試驗之前，必須要完成3個方面的研究，即（1）藥學方面的研究、（2）有效性的研究和（3）安全性的研究。總的來說，首先要生產出合格疫苗樣品，在動物實驗中證明安全有效性後，才能進入臨床試驗。

「目前，中國疫苗領域的科學家正按照相關法規和技術要求，一方面全力以赴，爭分奪秒，一方面堅持按科學規律辦事，保證疫苗的安全性和有效性的前提下，加快疫苗研究應用。」王軍志表示，正在不斷地聽到科學家傳來的好消息，這將為全球最終徹底戰勝疫情提供堅實的支撐。

▲ 中國工程院院士王軍志表示，目前新冠疫苗正在進行實驗動物的安全性和有效性研究，預期4月底完成大部分臨床前研究。

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「法匹拉韋」具臨床療效 倡納入診療方案

針對相關藥物研發的最新進展，中國科技部生物中心主任張新民表示，針對輕型、普通型向重型轉化的阻斷，重點推動「磷酸氯喹」、「法匹拉韋」和中醫藥，針對重型、危重型患者的救治，重點推動恢復期血漿、「托珠單抗」、幹細胞和人工肝的臨床應用，目前均已取得良好的進展。

其中，深圳市第三人民醫院開展的「法匹拉韋（Favipiravir）」聯合干擾素治療新冠肺炎有效性和安全性研究顯示，在病毒核酸轉陰方面，「法匹拉韋」治療組治療後患者病毒核酸轉陰與對照組相比，轉陰時間中位值明顯縮短，分別為4天和11天，具有顯著差異。在胸部影像學改善方面，與對照組相比，改善率分別為91.43%和62.22%。

張新民稱，「法匹拉韋」已完成臨床研究，顯示出良好臨床療效，未出現明顯不良反應，目前已正式向醫療專家組推薦，建議納入新版診療方案。

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另外，國家中醫藥管理局科技司司長李昱介紹，全國除湖北以外的地區，中醫藥參與救治的病例佔累計確診病例的96.37%，在湖北地區中醫藥的參與率也達到91.05%。中醫藥作用的發揮還體現在疫情的整個過程中，包括預防、治療和康復的全過程。

李昱又表示，中醫藥在阻止輕型、普通型的患者向重型、危重型發展方面，發揮了重要的作用。舉兩組數據：一是國家中醫藥管理局設立應急專項，對10個省市1,261名服用「清肺排毒湯」的患者臨床觀察顯示，沒有1例輕型患者轉為重型，沒有1例普通型患者轉為危重型。二是武漢江夏方艙醫院共收治了564名患者，這些患者都是輕型和普通型的，也同樣沒有1例轉為重型和危重型。

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（編按：本文為新聞報道內容，如需要尋求個人的健康建議，請諮詢醫生意見）

責任編輯：伍樂

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