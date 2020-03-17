【新冠肺炎】 台灣單日新增10宗輸入病例創新高 多數曾歐遊

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在全球大流行，台灣今日公布新增10宗境外輸入病例，全台累計77人確診。新增病例中，多數曾經歐遊，其中6人涉及旅行團。中央流行疫情指揮中心表示，將追溯本月3日至14日期間所有歐洲入境者，並對有症狀人士採檢。

台灣今日通報，新增10宗境外移入病例。其中兩男兩女年齡介乎20多至60多歲，曾到土耳其旅遊，而該旅行團至今共9人確診，已掌握148名接觸者，將持續針對其他團員及相關接觸者擴大追蹤與採檢。

去過土耳其、冰島、法德等

其他新增確診患者中，1名60多男子曾參埃及團體旅遊，為該旅行團第三名確診病例；1名70多歲女子曾參加奧地利、捷克團體旅遊，為該旅行團第二名確診病人。

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另外，1名曾往冰島自助旅遊的30多歲男子，1名曾到德國旅遊的20多歲男子，1名曾至法國巴黎旅遊的30多歲女子，以及1名曾到捷克旅遊、再轉往美國紐約探親的60多歲女性，均於返台後確診。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，若非必要前往旅遊疫情建議第三級國家或地區，回國後接受隔離或檢疫者不僅無補償，且加徵必要的費用，一旦確診將公布姓名，近日將公布相關費用、規範。不過，外界質疑聲不斷，指揮官陳時中稱這是防疫時「不得不為」的手段。

責任編輯：伍樂

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