  • 20°C
香港時間 : 2020317日 (二) 19:43
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【全球大流行】貪平價機票隱瞞遊日本泰國　自私男染疫累公司停業

社會熱點 18:00 2020/03/17

分享：

台灣一名男子確診感染新冠肺炎後，招認早前貪圖平價機票，懶理同事勸阻堅持到泰國及日本旅遊，他甚至向公司訛稱並非外遊；結果返台後，確診感染新冠肺炎，連累全公司同事要隔離，公司因此無法運作要停業。

新冠肺炎疫情全球大流行，香港和許多國家、地區的旅遊業已叫停出境旅遊。但台灣一名男子確診感染新冠肺炎後，招認早前貪圖平價機票，懶理同事勸阻堅持到泰國及日本旅遊，他甚至向公司訛稱並非外遊；結果返台後，確診感染新冠肺炎，連累全公司同事要隔離，公司因此無法運作要停業。

台灣的中央流行疫情指揮中心公布，當地前日（15日）新增6宗新冠肺炎個案，創單日新高，全是境外輸入病例，患者分別到過泰國、日本、埃及、土耳其和希臘等地，回台後相繼確診。

不理同事勸「不要去，好危險」

有台灣網民在網上討論區「批踢踢實業坊」中發帖，指其中一名確診男患者為外資公司的員工，出發前同事苦口婆心勸說「不要去」、「很危險」，但他認為，現在機票很便宜，執意出遊，先後去過泰國和日本北海道旅遊。

【全球大流行懶人包】三分鐘看懂！世衛宣告大流行對你我生活有何影響

【全球大流行】世衛3組關鍵數據支持「大流行」定性 譚德塞：新冠疫情將進一步擴散

該名男子如常出發，返台後更沒向公司申報，謊稱自己只是在台灣旅遊。結果男子返台後確診感染新冠肺炎，整間公司被迫停業，大批員工需接受隔離14天。

事件曝光後，引起網民熱議，不少網民直指該名男子很自私，「非常時期，還堅持要外遊！」、「害人害己」、「真搞不懂這些人到底為何這時間要出境？」、「自己中就算了，連累身邊人很好玩嗎」。

中央疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥不回應事件，但強調，雖然目前台灣並沒有非常嚴格的旅遊限制，但新冠肺炎疫情現正在多國蔓延，呼籲民眾盡量不要外遊。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

【全球大流行】「鄭州毒王」隱瞞意大利法國旅遊史　恐曾全球接觸4萬人（有片）

【全球大流行】「重慶毒后」在美國狂吞退燒藥登機　抵北京後確診新肺炎

【全球大流行】世衛把新冠肺炎疫情定性大流行 一分鐘看懂瘟疫、流行病、風土病的分別

【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大　他們失去部份人信任

【全球大流行】大批留學生「組團」回國引爭議 內地網民指責：「千里投毒」

【全球大流行】飛機變避疫「挪亞方舟」　倫敦飛上海18萬元機票閃電搶光

【全球大流行】抗疫專家組長：疫情今夏結束基本已不可能

【全球大流行】 譚德塞：新冠肺炎全球奪命逾5000　是悲痛里程碑

【全球大流行】新冠肺炎變大流行瘟疫　教你十招自保

傳染病 疫情 機票 泰國 日本 台灣 全球大流行 新冠肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】安徽推指南 7種情形可不戴口罩

下一篇文章

【新冠肺炎】 台灣單日新增10宗輸入病例創新高 多數曾歐遊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大　他們失去部份人信任
【新冠肺炎】袁國勇：世衛是否宣布疫情「大流行」分別不大　他們失去部份人信任
【新冠肺炎】袁國勇首曝武漢考察細節　曾向國家領導人提兩大抗疫建議
【新冠肺炎】袁國勇首曝武漢考察細節　曾向國家領導人提兩大抗疫建議
【新冠肺炎】確診者搭巴士傳染13人 研究：病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米
【新冠肺炎】確診者搭巴士傳染13人 研究：病毒可在密封冷氣車廂漂浮4.5米
【新冠肺炎】首例死者解剖報告出爐！大量黏液從肺泡溢出
【新冠肺炎】首例死者解剖報告出爐！大量黏液從肺泡溢出
【新冠肺炎】華女不滿飛機消毒太久對空姐狂咳　遭空少「鎖喉」（有片）
【新冠肺炎】華女不滿飛機消毒太久對空姐狂咳　遭空少「鎖喉」（有片）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增21宗確診 20宗為境外輸入 湖北僅1宗（不斷更新）
【新冠肺炎最新疫情】內地昨增21宗確診 20宗為境外輸入 湖北僅1宗（不斷更新）