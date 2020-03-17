【全球大流行】貪平價機票隱瞞遊日本泰國　自私男染疫累公司停業

▲ 台灣一名男子確診感染新冠肺炎後，招認早前貪圖平價機票，懶理同事勸阻堅持到泰國及日本旅遊，他甚至向公司訛稱並非外遊；結果返台後，確診感染新冠肺炎，連累全公司同事要隔離，公司因此無法運作要停業。

新冠肺炎疫情全球大流行，香港和許多國家、地區的旅遊業已叫停出境旅遊。但台灣一名男子確診感染新冠肺炎後，招認早前貪圖平價機票，懶理同事勸阻堅持到泰國及日本旅遊，他甚至向公司訛稱並非外遊；結果返台後，確診感染新冠肺炎，連累全公司同事要隔離，公司因此無法運作要停業。

台灣的中央流行疫情指揮中心公布，當地前日（15日）新增6宗新冠肺炎個案，創單日新高，全是境外輸入病例，患者分別到過泰國、日本、埃及、土耳其和希臘等地，回台後相繼確診。

不理同事勸「不要去，好危險」

有台灣網民在網上討論區「批踢踢實業坊」中發帖，指其中一名確診男患者為外資公司的員工，出發前同事苦口婆心勸說「不要去」、「很危險」，但他認為，現在機票很便宜，執意出遊，先後去過泰國和日本北海道旅遊。

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該名男子如常出發，返台後更沒向公司申報，謊稱自己只是在台灣旅遊。結果男子返台後確診感染新冠肺炎，整間公司被迫停業，大批員工需接受隔離14天。

事件曝光後，引起網民熱議，不少網民直指該名男子很自私，「非常時期，還堅持要外遊！」、「害人害己」、「真搞不懂這些人到底為何這時間要出境？」、「自己中就算了，連累身邊人很好玩嗎」。

中央疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥不回應事件，但強調，雖然目前台灣並沒有非常嚴格的旅遊限制，但新冠肺炎疫情現正在多國蔓延，呼籲民眾盡量不要外遊。

責任編輯：伍樂

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