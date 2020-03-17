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【新冠肺炎】安徽推指南 7種情形可不戴口罩

社會熱點 18:32 2020/03/17

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內地新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情緩和，安徽發布指南，提出低風險地區，在7種情形下，可以不戴口罩。四川有專家也表示，四川省大部分地區都已經是低風險區，建議12種情況下民眾可不佩戴口罩。

安徽新冠肺炎疫情防控應急綜合指揮部，昨日印發《低風險地區社會公眾口罩使用指南》。據指，安徽省允許低風險地區在特定條件下不戴口罩，是各省區目前已知首例，因而引起關注。

安徽指南提出7種非必需佩戴口罩的情形：

個人獨處、開車時；

獨自在室外空曠且人員稀少地區；

安康碼均為綠碼且居家家庭成員中均無發燒、乾咳等異常症狀；

無發燒、乾咳等異常症狀，且安康碼均為綠碼的企事業單位工作人員工作時，間隔距離不少於1米，每人佔有面積不少於1平方米（特殊行業、崗位除外）；

均無發燒、乾咳等異常症狀，且安康碼均為綠碼的人員開會時，參會人員間隔距離不少於1米，每人佔有面積不少於1平方米；

空曠地區戶外鍛煉，且無人員聚集時；

年齡極小的嬰幼兒不能戴口罩，易引起窒息。

《指南》同時強調，13種情形仍然需要佩戴口罩，包括出現發燒、乾咳等呼吸道症狀的人員；前往醫療機構就診或探望病人；與有發熱、咳嗽等呼吸道症狀病人接觸；前往機場、火車站、高鐵站等人口密集場所；通風不良或密閉工作場所等；乘坐的士、巴士、地鐵等公共交通；以及其他需要佩戴口罩的情形等。

據了解，截至昨日，安徽已連續18天無新增確診病例及疑似病例。另據內媒報道，安徽最後一批確診病患已在3月8日全部治癒出院。

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四川專家也提符條件可不戴口罩

此外，四川今日下午舉行新冠肺炎疫情防控工作發布會，四川大學華西公共衛生學院教授、成都預防醫學會會長張建新在會上提出，目前四川省大部分地區都已經是低風險區，經專家研討，12種情況下民眾可不佩戴口罩

在田間地頭、森林灘涂、牧場草原等農林牧副漁等戶外勞動的時候；

在建築工地、野外勘探、高空作業等戶外人員不密集的這種地方勞動的時候，但有特殊行業需佩戴，按情況而定；

在自己的單位，包括公司日常工作，如果員工都沒有發燒、乾咳等異常的症狀的時候；

人員固定，並且參會人員都沒有發燒、乾咳等異常症狀；

在戶外空曠的地方，比如公園、綠道、景區、大街等；

在人員稀少的地方活動，比如走路、散步、騎車或者購物等；

居家並且家庭成員沒有發燒、乾咳等異常症狀的時候；

室內或者室外進行運動的時候；

在個人獨處，比如一個人在辦公室、實驗室，或者在庫房；

獨自一個人開車；

和健康的家人、朋友一起乘坐私家車；

1歲以下的嬰幼兒一般不能戴口罩，這樣容易引起窒息。

張建新同時表示，有9種情況下民眾需要佩戴口罩，包括出現發燒等症狀、在密閉和人員密集的商場等公共場所等。

責任編輯：伍樂

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