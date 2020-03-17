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【全球大流行】持續有境外輸入病例 官媒發文：防疫道路千萬條，不止回國這一條

社會熱點 19:45 2020/03/17

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內地新冠肺炎疫情趨穩，但全球形勢並不樂觀。對於近日持續有境外歸國的確診病例，官媒央視發文稱，每個人不管在國內還是海外，應對疫情的方式沒有太大區別，所以回國要理性，不能一窩蜂。文章還提到，防疫道路千萬條，不止回國這一條。中國已為全球戰疫作出巨大貢獻，不能再無端增加中國的負擔。

沒有媽媽會拒兒女回家 但有人不守規矩

央視評論文章首先說，沒有媽媽會拒絕兒女回家。並提到疫情暴發時，政府派民航包機接滯留海外的湖北特別是武漢公民回家，此舉既是對本國人民負責任，也是不想給別的國家添麻煩。而現在，輸入病例在增多，而且有些歸國人員不守規矩，會壞了防疫大局。

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比如處於隔離的由意大利歸國女子不滿隔離點提供的白開水，求工作人員給她送礦泉水；以及有澳洲籍女子不按規定居家隔離，還不戴口罩出去跑步。更有甚者瞞報海外行程，河南男子郭某鵬7天飛了4個國家看了一場意大利球賽，國外感染，瞞報行程，打破了河南民眾13天0增長的記錄。目前，郭某鵬已經被立案偵查。

旅途有風險 回國需謹慎

文章又說，旅途有風險，回國需謹慎。防疫道路千萬條，不止回國這一條。「不管國外疫情多嚴重，海外兒女只要和國內同胞一樣，管住腿，居家不出，就能夠做到不被感染。特別是在國外的長期定居者，應當盡量留在當地避險。這對雙方，都是最好的選擇。」

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文章還舉出抗疫專家張文宏的言論作為例證：「不管回不回，你要考慮兩個問題，第一疫情要多長時間？回來是不是決定再也不回去了？如果疫情要延緩半年呢？你讀書工作都不要了？第二如果不回來待在那裡怎麼辦？」

所以，對大多數人來說，最佳的選擇還是留在當地，做好個人防護。

對於治療費用問題，文章又指，按照現行規定，刻意隱瞞旅行史的、不主動申報和隱瞞病情的將自行承擔治療費用。北京、上海等地已明確了無醫保者原則上治療費用要自費。任何一個國家的國民醫療體系都是有承載極限的，不可能無條件免費，也不可能對全球敞開。「中國死守防線，已經為全球戰疫作出巨大貢獻，不能再無端增加她的負擔。」

據悉，內地昨日（16日）新增21宗確診病例，當中20宗為境外輸入。

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責任編輯：費風

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