【全球大流行】返京後拒隔離外出跑步 澳籍華人被公司開除

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球大流行，北京嚴防境外輸入病例，惟網上傳出一名澳洲女華人返國後，不按照規定隔離，甚至不戴口罩外出跑步，事後面對社區防疫人員的勸說，還大喊「救命騷擾」。目前，該名女子所屬「拜耳中國」公司已將她開除。

綜合內媒報道，日前一名從澳洲返回北京的華人女子，不僅不接受居家隔離14天的規定，甚至不戴口罩外出跑步。當社區防疫人員上門勸阻時，她反駁跑步是自己的自由，需要鍛鍊身體，否則「我病了誰來照顧我？你來嗎？」

面對工作人員不斷勸說，她竟大發雷霆，說防疫人員「無理取鬧」，直言要對方找領導來理論，並大喊「救命啊！救命啊！有人騷擾！」最後憤怒地甩門回家。

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隨後，警方趕達現場對她進行了警告，並告知她從國外返京，必須居家隔離14天，這是保護她自己，也是保護其他人。但對方還是表示這不是什麼大事，讓她居家隔離就是為難她。

片段在網絡引來大量留言，大部分人不滿女子不守隔離規定，指其「腦殘」，也有人認為應將她「抓起來就是」，甚至將其「遣返」。

輿論發酵後，該名女子所屬公司拜耳中國發布聲明指出，目前已根據相關規定，對該名員工做出「辭退處理，立刻生效」；所有員工，都應嚴格遵守各地政府抗擊新冠疫情的各項措施，並嚴格遵守當地法律和法規；日後將繼續與中國政府和民眾一道，抗擊新冠肺炎疫情，為早日取得最後勝利做出貢獻。

責任編輯：伍樂

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