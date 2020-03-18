【中美角力】中美掀肺炎「疫戰」  為政治需要非為啖氣

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，演變為中美角力，引爆中美外交口水戰持續升級。這是中美繼貿易戰、科技戰後的「疫戰」。新型冠狀病毒肺炎全球爆發，作為全球兩個最大的經濟體，本應合作抗疫，現在卻大打口水戰表面看來有點「無厘頭」。然而，一方面是中美對抗的持續，另一方面，雙方在國內均有現實政治需要，以致大打「疫戰」。

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首先，在新冠肺炎上的爭拗，是中美近期對抗的延續。在新冠肺炎在武漢爆發不久，美國已開始指摘中國隱瞞疫情，並對中國實施入境限制，停飛航班等措施。其後，中國疫情漸見緩和，中國希望重塑「負責任大國形象」，同時也藉此宣揚由習近平提出「人類命運共同體」理念。

同時，中國透過展現中國優勢與抗疫的決心來掩飾疫情爆發初期的負面形象，這個做法顯示中國急於保有其在國際社會中的領導者地位。在美國眼中，中國不但不自我檢討，仍挑戰美國領導地位，並藉此顯示中國制度優於西方民主制度，美國視之為意識形態之爭。

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今年年初爆發新冠肺炎之時，美國總統特朗普曾讚揚習近平防疫能力。特朗普周一晚間首度在推文中，使用「中國病毒」一詞形容新冠病毒，顯見美國白宮立場己轉變。

中國在疫情爆發後不久，一些自媒體已指，新冠肺炎是美國利用基因武器向中國攻擊，其後，一些官方媒體開始隱隱約約稱病毒是由美國傳來。直至中國外交部發言人趙立堅以中英雙語連發多條推文，質疑美軍將病毒帶到武漢，並說「美國欠我們一個解釋」，更令美國朝野認為中國要將疫症爆發的責任轉嫁美國。

當然，指美軍去年參加軍人運動會將病毒帶到中國，這種說法漏洞百出、不值一駁。趙立堅身為外交部發言人，也發出這種言論，當然不會是一時之氣。事實上，中美為疫症打口水仗，兩國最高層均有現實政治需要。

對中國而言，今年新冠肺炎爆發，接而大幅度擴散，主要是初期當局隱瞞疫情，壓制不同聲音，才導致一發不可收拾之局，也為國家帶來沉重的代價。

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目前，疫情雖緩和，但民怨並未止熄，近期接連三次輿論風暴，包括李文亮去世、武漢市委書記要推動市民感恩活動、及《人物》訪問最早透露疫情、被稱為「發哨子的人」的武漢市中心醫院急診科主任艾芬，民意反彈之強烈，當會令最高當局震動。

對中共而言，最重要是維持統治根基穩定，因此，疏導民意的一個方法，是將視線轉移，鼓動起民族情緒，這正是近期外交部對美國強硬回應，甚至是主動「挑機」的主因。

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對特朗普而言，今年最重要是選舉。新冠肺炎在美國爆發之後，特朗普被批評檢測能力不足、反應遲緩、應對失策等，其後華爾街股市插水式下滑。如果疫情持續，美國經濟很可能被拖入衰退深淵，對特朗普爭取連任無疑很不利，民主黨也會藉此攻擊特朗普治國無能。

因此，白宮與中國大打「口水戰」，是利用政治掩蓋和分散注意力，而非基於事實的公共衛生的危機處理。這也顯示特朗普乃至於美國內部的保守派，向來善於利用二元對立挑動美國內部情感，掩蓋自身所面臨的總統選情危機與國內的股市震盪風暴。

此種「仇恨」所引發的「恐懼」語言，基本上有兩種意涵。一種為用於國內消費並進行宣傳，用於包裝美國與中國的對立事件，延續從前年開始的美中貿易戰。

因此，中美均基於政治需要而相互罵戰，將令中美關係在未來進一步加深對抗。在疫情緩和後，中美又將回到貿易戰、科技戰場上，如果中國因經濟下滑未能兌現貿易協議承諾，必引起特朗普政府反彈，並重新提升兩國緊張關係。

本報記者：高青

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