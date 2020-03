【新冠肺炎】特朗普再稱「中國病毒」 陳法拉怒轟種族歧視

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19,新冠肺炎)疫情引爆中美外交戰,美國總統特朗普兩次在Twitter以「中國病毒(Chinese Virus)」來形容新冠病毒,對此,女星陳法拉在IG上怒轟特朗普種族歧視。

特朗普最新在Twitter發文表示:「Cuomo wants “all states to be treated the same.” But all states aren’t the same. Some are being hit hard by the Chinese Virus, some are being hit practically not at all. New York is a very big “hotspot”, West Virginia has, thus far, zero cases. Andrew, keep politics out of it....」

他表示,美國所有州份的疫情都不一樣。 一些州份受到了「中國病毒」的嚴重打擊,而有些則幾乎沒有受到任何打擊。紐約是一個非常大的「熱點」,而西維吉尼亞州迄今為止的個案為零。

此前,特朗普都是以「coronavirus」(冠狀病毒)來形容新冠病毒,但中國外交部發言人趙立堅12日(上周四)以中英雙語連發多條推文,質疑美軍將病毒帶到武漢,並說「美國欠我們一個解釋」後,特朗普昨首次在Twitter發文中提到「中國病毒」:「The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!」

他稱美國會大力支持受到「中國病毒」疫情影響的行業,包括航空業等,相信美國會比以往更加強大。

▲ 陳法拉(falachenfala)IG Stories截圖

近年專注海外發展的女星陳法拉(falachenfala)在IG Stories中引用特朗普帖文表示:「Why does he have even the energy to make up s**t like that, when we have so much to deal with and to heal from!?!?!? This is intentional #racist. (為什麼他還有精神編造出這種鬼話呢,在我們還有這麼多事情需要處理和需要治療的這種時候?這是有意的種族歧視。)」

有關內容引發網民熱議,有人認為新冠病毒來自中國,稱之為中國病毒不算是種族歧視,就如香港腳、德國麻疹般沒有問題。而該IG Stories內容其後已被刪除。

中國外交部表示,特朗普的言論是對中國搞污名化,對此強烈憤慨,堅決反對。

